Bonucci, futuro già scritto: il lieto fine prende quota

Il caso Bonucci potrebbe sciogliersi in un paio di ore, l’ex capitano della Juventus avrebbe trovato una sistemazione più che degna.

Il centrale della Nazionale potrebbe così essere il nuovo punto di forza in difesa, c’è bisogno della sua esperienza anche per evitare i gol presi in questo inizio di stagione. Un indizio conferma l’ipotesi.

Leonardo Bonucci attende di risolvere il suo caso, iniziare la stagione come fuori rosa non è il massimo. Pugno duro della società bianconera, che gli ha comunicato di non far parte del gruppo e addirittura non gli ha assegnato nemmeno il numero di maglia.

L’ex n.19 della Juventus è in attesa di conoscere il suo futuro, la rescissione con i bianconeri sarà il primo passo. Pur versando una buonuscita, la società risparmierebbe qualcosa come cinque milioni di euro in questa stagione, non proprio due spicci quando il bilancio è in difficoltà. Consentendo così al calciatore di poter abbracciare un suo vecchio tecnico.

Bonucci in Champions, i dettagli

La prospettiva di giocare la grande coppa è stimolante, per dimostrare a tutti di non essere un calciatore finito. È di certo un elemento che fa discutere, le sue ultime convocazioni in Nazionale hanno lasciato qualche perplessità e senza più Mancini è anche decisamente più in dubbio la sua presenza ad Euro 2024.

Dovrà fare benissimo e farlo alla svelta, secondo i bookamkers c’è un trasferimento quotato a 2.00, dunque molto realizzabile se pensiamo al mercato: Bonucci alla Lazio, idea che può farsi concreta.

La prova della quota è un segnale importante, cui si unisce anche la cronaca del campo. La Lazio è caduta recentemente a Lecce, prendendo due gol proprio per vie centrali. Almqvist ha potuto tirare al volo portandosi il pallone col sinistro, Di Francesco è stato libero in area di poter mirare l’angolo alla destra di Provedel: errori che sottolineano come in mezzo ci sia bisogno di esperienza e lucidità anche per gestire i finali di gara arrembanti.

Sarri punta su Bonucci, lo ha avuto alla Juve e sa che potrebbe tornare utile anche in biancoceleste. Non giocherebbe cinquanta partite, ma riformerebbe la coppia formata con Romagnoli, già presente ai tempi della sua breve esperienza al Milan.

Sarebbe un acquisto utile, aumentare l’esperienza è necessario soprattutto in una stagione così piena di impegni. La Juve non porrebbe ostacoli, ha già dato ai biancocelesti Rovella e Pellegrini, darebbe subito il via per liberarlo in direzione Roma.