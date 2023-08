Adani-Allegri: nuovo caos, ancora una volta un duro attacco

Un nuovo ‘caso’ coinvolge Lele Adani e Massimiliano Allegri: durissima frecciata che non lascia spazio a dubbi

È cominciato una nuova entusiasmante stagione calcistica ed in Serie A, una delle grandi osservate, era e rimane la Juventus di Massimiliano Allegri reduce da un biennio assolutamente deludente.

Nonostante ciò, i vertici bianconeri hanno confermato la fiducia all’allenatore toscano che rimane sotto contratto fino all’estate 2025. Serviranno risultati, con la ‘Vecchia Signora’ che per i prossimi mesi avrà a disposizione soltanto Serie A e Coppa Italia, per mettersi in mostra e provare a regalare ai tifosi della Juventus dei nuovi trofei che iniziano a mancare da troppo tempo.

In tal senso, il calciomercato estivo ha tracciato la via che il club di Torino ha deciso di percorrere. Perchè se Allegri è ancora l’allenatore, in dirigenza il neo direttore sportivo Cristiano Giuntoli è la novità più sorprendente. Dopo essere stato uno dei grandi artefici della conquista azzurra dell’ultimo Scudetto – 33 anni dopo quello firmato Maradona – l’ex dirigente del Carpi sta disegnando in modo oculato la via da percorrere.

Timothy Weah è stato certamente un acquisto gradito e azzeccato, visto che già nelle amichevoli estive il figlio d’arte ha mostrato doti assai gradite al ‘Conte Max’ per rimpiazzare Cuadrado, finito gratis all’Inter. In ogni caso, non sarà facile per Allegri dopo anni di critiche e attacchi riportare in vetta la squadra bianconera.

L’esordio in campionato si è chiuso con un netto 0-3 in casa dell’Udinese, con due dei nomi che a lungo sono stati considerati tra i possibili partenti ai colori bianconeri. In ogni caso, Allegri è tornato al centro di una nuova frecciata firmata dall’ex difensore, opionionista e telecronista Lele Adani.

Adani-Allegri, ennesimo round: tecnico asfaltato

Tra i due, si sa, ormai da anni non scorre affatto buon sangue. Adani e l’allenatore juventino si scontrarono anni fa quando l’ex difensore era uno dei volti noti negli studi di Sky Sport. Ma ora, il duello a distanza, è tornato a bruciare proprio per mano dell’amatissimo opinionista della ‘Bobo Tv’.

Su Tik Tok Adani è molto attivo è ha lanciato una frecciata, nemmeno troppo velata, all’allenatore della Juventus. “C’è un ragazzo che gioca nella Fiorentina, che fa il centrocampista e che non è affatto male. Padre tempo opera in silenzio”. Il riferimento è chiarissimo e riguarda Arthur Melo.

Il centrocampista brasiliano, stimatissimo da Adani, è reduce da una prestazione sontuosa all’esordio in campionato con la maglia della Fiorentina. La squadra di Italiano ha schiacciato per 4-1 il Genoa e il centrocampista verdeoro – finito in prestito in Toscana e fuori dai piani di Allegri – è stato tra i migliori in campo con il 90% di passaggi completati.

Un accenno di rivincita nei confronti dell’allenatore livornese che – ormai da tempo – ha deciso di chiudere le porte all’ex Barcellona, pronto a rinascere in uno dei club rivali della ‘Vecchia Signora’. Lo sa bene Adani, che ha sempre sostenuto la classe e le doti di Arthur: oggi più che mai. Con buona pace del ‘Conte Max’, ancora una volta finito nel mirino.