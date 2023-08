De Paul in Serie A con i soldi dell’Arabia

Il ritorno di De Paul in Italia potrebbe avvenire anche grazie ai soldi dall’Arabia Saudita. I dettagli dell’intreccio di mercato.

Il campione del mondo Rodrigo De Paul potrebbe finalmente compiere il suo ritorno in Italia. Dopo aver incantato i tifosi dell’Udinese a suon di giocate illuminanti, il giocatore si è trasferito in Liga – sponda Atletico Madrid – conquistando la titolarità con sacrificio e dedizione. Doti che il suo allenatore attuale apprezza molto.

Ma si sa, il mercato sa essere particolarmente cinico. E non importa quanto un atleta si possa impegnare per una causa comune. I soldi avranno sempre l’ultima parola, in un modo o nell’altro. Indirettamente è ciò che a breve potrebbe riguardare l’argentino. Tra le tante squadre di Serie A a cui manca ancora un tassello per potersi ritenere soddisfatti, c’è infatti l’Inter. I nerazzurri sono alla ricerca di un altro attaccante, e questo è risaputo.

Tuttavia, Simone Inzaghi potrebbe legittimamente non disdegnare anche altri innesti appartenenti a reparti ad oggi meno in difficoltà. Sembra infatti che la situazione rinnovi stia tornando a far parlare di sé, mettendo così alla finestra un altro giocatore. Ovvero Hakan Calhanoglu. L’ex Milan non sembra essere propenso a rinnovare, il turco è pronto a valutare un’eventuale chiamata di un club arabo.

Si tratta d una situazione complicata e comune a numerose squadre, le quali per via di alcuni rinnovi mancati si sono private di giocatori importanti a parametro zero. Gli stessi nerazzurri hanno portato a casa numerosi giocatori grazie a questa condizione. Su tutti, proprio di recente, Marcus Thuram. Ma il rovescio della medaglia potrebbe mettere l’Inter in una situazione opposta, con Marotta che eventualmente sarebbe pronto all’assalto.

A quanto pare i nerazzurri potrebbero muoversi con concreto interesse nei confronti dell’argentino ex Udinese.

De Paul sbarcherà a Milano?

Storicamente Rodrigo De Paul è sempre stato un concreto obiettivo di mercato dell’Inter. Ma la trattativa non è mai andata a buon fine. Per certi aspetti si può dire che non sia mai incominciata, ma in linea di massima c’è sempre stato un certo feeling tra le due parti.

Considerate le mancate intenzioni di rinnovo nei confronti di Calhanoglu, forse distratto dalle sirene arabe, Marotta potrebbe virare su un profilo low cost e decisamente affidabile. Conoscendo molto bene il campionato italiano potrebbe essere utile alla causa, e grazie alla sua duttilità potrebbe rafforzare ulteriormente un centrocampo che allo stato attuale non ha bisogno di presentazioni. I tifosi aspettano e sperano.