Calciomercato, colpo Juventus: affare fatto

La stagione della Juventus è iniziata alla grande, ma ora arriverà un nuovo colpo: i bianconeri chiudono subito l’affare, ci siamo

Tutto è cambiato in poco tempo. Dagli acquisti spropositati ad una campagna acquisti oculata low-cost: finora sono stati messi a segno numerose cessioni per accumulare un tesoretto utile per il futuro. Una strategia del tutto innovativa per decifrare le prossime strategie di calciomercato.

Un colpo di scena totale per pianificare anche le prossime stagioni partendo da agosto 2023. Finora in casa bianconera è arrivato soltanto Weah, ma nei prossimi giorni la dirigenza torinese è pronta ad ufficializzare nuovi innesti di qualità. Dalle varie indiscrezioni sull’arrivo di Romelu Lukaku alle prossime strategie di marchio bianconero. Saranno giorni intensi e tutti da vivere per arrivare a lottare con le big d’Italia e d’Europa. Un punto di partenza decisivo per allestire una rosa adeguata con il campionato e la Coppa Italia da giocare in questa stagione.

Calciomercato, l’affare per il futuro: arriva subito

Un momento decisivo per chiudere le ultime operazioni di calciomercato. A breve terminerà la sessione estiva per programmare così i prossimi acquisti a partire da gennaio. Per la Juventus sono stati mesi decisivi per concentraarsi su cessioni eccellenti: ora il colpo in entrata decisivo per rinforzare le corsie esterne.

Come svelato dal giornalista Romeo Agresti a SosFanta, l’unica pista che sta seguendo la Juventus è quella relativa al laterale dello Spezia, Emil Holm, ma prima cercheranno di vendere uno tra Soule, Iling-Junior e Kostic. Sarà una sessione estiva totalmente differente per i bianconeri che sono abituati ad acquisti sensazionali. Il ds Giuntoli ha pianificato una nuova strategia per pensare subito al futuro. In questi giorni sta pensando a cessioni eccellenti per accumulare un tesoretto utile a nuovi colpi per i prossimi mesi.

Holm è stato seguito a lungo dall’Atalanta, ma l’interessamento della Juventus ha cambiato logicamente subito le carte in tavola. Ora il club bianconero è pronto a mettere a segno nuove cessioni da urlo negli ultimi giorni di mercato ad agosto. Una politica societaria condivisibile da tutti dopo alcuni mesi terribili per la manovra stipendi e le plusvalenze.

Una rivoluzione totale per rifondare tutto in vista dei prossimi mesi che saranno più avvincenti. Holm dovrebbe arrivare nei prossimi giorni con lo Spezia che lo lascerà partire senza problemi. Ormai ci siamo: ecco il nuovo colpo della Juventus.