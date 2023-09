Addio Roma, altro colpo di scena Mourinho: l’annuncio

Un addio potrebbe essere imminente in casa Roma, ecco chi non soddisfa più il tecnico portoghese, Mourinho.

Dopo una bruttissima partenza in stagione, la Roma ha il suo attimo di respiro. Battute le non proprio irresistibili Empoli e Sheriff Tiraspol, adesso i giallorossi si lanciano all’inseguimento dei piani alti della classifica di Serie A, ancora troppo lontani. In Europa invece c’è ancora tempo per capire cosa accadrà, i tifosi si augurano un cammino simile a quello degli ultimi due anni.

Anni dove in panchina c’è sempre stato José Mourinho, molto ben voluto dalla piazza romanista e che – dopo la finale di Europa League di qualche mese fa – fece capire a chiare lettere di voler qualcosa in più dalla società. Una Roma che, dal canto suo, ha completato acquisti importanti, ma forse si potrebbe lavorare ancora.

Addio Mourinho: esplode la bomba a Roma

Ai microfoni di ‘TvPlay’ ha parlato infatti un ex calciatore dei giallorossi, Julio Sergio. 61 presenze totali per lui con la Roma, il brasiliano conosce benissimo l’ambiente e parla di diversi aspetti della nuova società. Un calciatore in particolare finisce nel mirino dell’ex portiere ma non è questa, la prima volta. Se le critiche dovessero continuare non è impossibile ipotizzare un addio anche a gennaio.

Secondo l’ex lupacchiotto, la Roma riuscirà a riprendersi ed anche perché in estate ha fatto acquisti importanti. Le incertezze però vengono spesso da lì: “Non conosco granché Svilar. Rui Patricio è un portiere esperto, ma la Roma ha bisogno di un nuovo numero 1“. Queste le parole di Julio Sergio che come molti, non vede il portoghese al centro del futuro romanista. Un periodo certo non facile per Rui Patricio che continua a sentire la sfiducia dell’ambiente.

Da dire però che intanto il trentacinquenne ha resistito a voci di mercato e di avvicendamenti, continuando ad essere il primo portiere della Roma. Alti e bassi ce ne sono stati, il club giallorosso alla fine ha pensato ad un sostituto ma Mourinho e la società hanno deciso di trattenerlo a Roma.

Non è facile sapere se effettivamente le alternative, vedi de Gea, sarebbero costate troppo o lo Special One ha chiesto di dare ancora fiducia al suo connazionale anche nella scorsa estate, ma Rui Patricio dovrà iniziare a dare sicurezza a pubblico e società altrimenti stavolta potrebbe essere davvero addio. Che accada già a gennaio non è da escludere.