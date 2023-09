Esonero Rudi Garcia, la vittoria non basta: nuovo crollo Napoli

Non si placano le voci di esonero per Rudi Garcia: non basta la vittoria di Braga, nuovo crollo per il Napoli

L’impatto di Rudi Garcia con il mondo Napoli non è stato del tutto positivo, anzi. Il tecnico francese deve convivere già in partenza con i paragoni con Spalletti e il suo gioco. Quello dell’anno scorso era un Napoli diverso, giocava in maniera diversa e aveva un Kim in più al centro della difesa. Questo Napoli è ancora tutto da scoprire; ma già le premesse non sembrano essere buone. La squadra in campo va ad intermittenza e fa paura solo quando inizia a giocare, lasciando buona parte del match agli avversari.

E così nelle ultime tre gare sono arrivati una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Frutto di momenti lunghi di black out. Con la Lazio, dopo un sontuoso primo tempo, il Napoli sparì nella ripresa regalando tre punti agli uomini di Sarri (tra l’altro gli unici in classifica per Immobile e compagni). Contro il Genoa gli azzurri hanno concesso non solo un tempo (in questo caso il primo) ma addirittura tutti i primi 70′ di gioco, riuscendo a raccogliere il pareggio grazie al forcing finale.

Infine la gara di Braga dove anche in questo caso il Napoli ha giocato solo nel primo tempo. Fortunato, poi, nella ripresa quando è riuscito comunque a vincere nel finale su autogol nonostante il pari appena subito.

Esonero Garcia, non basta la vittoria: crollo per il Napoli

A Napoli ci sono molti che già vorrebbero l’allenatore francese esonerato. C’è troppa poca pazienza e voglia di avere tutto e subito. Sta di fatto che non è bastata nemmeno la vittoria di Braga a convincere tifosi, addetti ai lavori e…bookmakers.

L’esonero dell’ex Roma è sempre dietro l’angolo anche perché il gioco espresso da Osimhen e compagni proprio non piace a molti. E si considera la vittoria di Braga un mero colpo di fortuna arrivato tra l’altro su sfortunato (per i portoghesi) autogol.

Ecco perché le voci non si sono ancora placate e Garcia è atteso da nuove partite verità a cominciare da quella di Bologna. Il tecnico si gioca molto del suo futuro, mentre la sua quota continua a crollare. Avevamo accennato dei bookmakers: proprio questi ultimi continuano a mettere in discesa la quota di un eventuale esonero del tecnico del Napoli. Addirittura la quota per l’esonero del tecnico è data solo a 4.

Il tecnico francese ha le prossime gare come decisive e non può più sbagliare. A partire da quella che si disputerà tra poche ore al Dall’Ara di Bologna, una sfida tutt’altro che semplice.