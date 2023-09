Georgina boom: il vestito è troppo piccolo

Georgina Rodriguez con l’ennesimo look prorompente lascia senza fiato i suoi fan: lady Ronaldo è superlativa e seducente

La presenza di Georgina Rodriguez trova sempre il modo di farsi notare, in ogni occasione. Siamo di fronte, del resto, nel suo caso a una delle bellezze più iconiche e ammalianti dei giorni nostri, di cui abbiamo continue dimostrazioni e testimonianze.

La compagna di vita di Cristiano Ronaldo è la quintessenza della sensualità, con le sue movenze e le sue curve inconfondibili e pericolosissime. Il tutto, abbinato a una classe innata e senza limiti che la rende una stella di prima grandezza nel firmamento della moda e dello showbusiness.

Non capita a molti di avere una serie-documentario dedicata su Netflix, tanto per dirne una. Questo ci fa capire quanto il volto di Georgina sia ricercato ed acclamato in tutto il mondo, come la personificazione dello stile e dell’eleganza, in passerella e nella vita di tutti i giorni.

Georgina Rodriguez, i selfie ad alta quota fanno volare l’immaginazione: Instagram in tilt

Anche al recente Festival del Cinema di Venezia, Georgina ci ha lasciato senza fiato, con un abito rosso fiammante esplosivo come non mai che ha incendiato il red carpet. Non fossero bastati i ripetuti scatti estivi dalle spiagge della Sardegna con cui si era mostrata più in forma che mai. La Rodriguez non si ferma e continua a offrirci giorno dopo giorno prospettive da urlo. Anche negli ultimi scatti, non si smentisce affatto.

In giro per il mondo, dovunque vada, il risultato è garantito. E così la vediamo in viaggio sul suo jet privato per una nuova destinazione, per ulteriori impegni di lavoro, condividere con i fan immagini da capogiro anche nei momenti di relax.

A bordo dell’aereo una serie di selfie pazzeschi, con un abitino bianco che la contiene a fatica. Impossibile non farsi attrarre dalle sue gambe perfette e dalla scollatura giunonica, esagerata. Il tutto, prima dei nuovi shooting fotografici in una località di mare, forse in Grecia, dove ha portato con sé anche i figli per godersi anche qualche ulteriore momento di sole e mare sul finire dell’estate.

La vasta platea della community (oltre 51 milioni e mezzo di followers su Instagram) la saluta, manco a dirlo, come una dea, omaggiandola di reactions e commenti entusiasti.