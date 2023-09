Cristiano Ronaldo, inseguimento da paura: scene di panico in strada

Cristiano Ronaldo, inseguimento da paura: scene di autentico panico in strada a Teheran, capitale dell’Iran. Ecco cos’è successo

La stagione 2023-24 è entrata nel vivo. Dopo il campionato, giunto alla quarta giornata, taglio del nastro anche la Champions League che vede impegnate quattro squadre italiane, il Napoli, l’Inter, il Milan e la Lazio.

Dunque, è partita la caccia ai Citizens di Pep Guardiola, detentori della ‘Coppa dalle grandi orecchie’, il più prestigioso e ambito trofeo europeo e non solo. Ma non è iniziata solo la ‘regina’ delle competizioni organizzate sotto l’egida dell’Uefa.

Infatti, anche la Champions League asiatica ha mandato in archivio la prima giornata della fase a gironi. Riflettori puntati, quindi, su un torneo che catalizza l’attenzione anche degli osservatori europei in virtù della presenza di tanti top player europei, da Sadio Mané a Karim Benzema passando per Sergej Milinkovic-Savic e Marcelo Brozovic, vecchie conoscenze del calcio italiano, che durante l’ultima sessione estiva di calciomercato sono stati sedotti dai petrodollari arabi.

Tanti top player, dunque, eppure la vera star rimane sempre lui, Cristiano Ronaldo: scene di autentico delirio con tanto di inseguimento che ha scatenato il panico in strada.

Cristiano Ronaldo, tifosi iraniani inseguono il pullman dell’Al-Nassr fino all’hotel

Dovunque vada, l’ex fuoriclasse della Juventus scatena l’entusiasmo. Accoglienza fin troppo calorosa quella che ha ricevuto a Teheran, capitale dell’Iran, in occasione del match, valido per la prima giornata della fase a gironi della Champions League asiatica, tra il suo Al-Nassr e i padroni di casa del Persepolis (per la cronaca, la partita è terminata 2-0 per i sauditi ma CR7 ‘stranamente’ non figura tra i marcatori).

Orbene, i bus della squadra saudita sono stati letteralmente presi d’assalto e inseguiti per tutto il tragitto fino all’hotel da tante persone, soprattutto giovani, che hanno invaso le strade della capitale iraniana. Oltre a piazzarsi lungo il ciglio della strada, gli abitanti di Teheran hanno anche urlato al transito del bus dell’Al Nassr riprendendo il tutto con i loro smartphone.

Scene di euforia che sono proseguite davanti all’hotel dove ha soggiornato la squadra di Cristiano Ronaldo. Migliaia di persone, infatti, lo hanno assediato nella speranza di strappare un selfie al giocatore senza dubbio più atteso di questa Champions League asiatica.

Insomma, se l’Al-Nassr è tra le squadre favorite per alzare al cielo il trofeo della Champions League asiatica, il suo uomo-copertina, Cristiano Ronaldo, ha già vinto quello di ‘calciatore più popolare e ammirato’ tanto da essere inseguito in strada da orde di fan.

