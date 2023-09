Incontro Totti-Mourinho: i tifosi sognano

La Roma conquista la sua prima vittoria in campionato contro l’Empoli e Josè Mourinho non abbandona l’idea di avere al suo fianco Francesco Totti

Con l’esordio dal primo minuto di Romelu Lukaku al centro dell’attacco e il ritorno di giocatori chiave come Dybala e Renato Sanches, la Roma si è sbarazzata con un perentorio 7-0 del malcapitato Empoli. Una prova di forza che non basta a dissipare dubbi e perplessità sulla reale consistenza dei giallorossi, ma che restituisce fiducia e serenità in vista dei prossimi impegni.

Josè Mourinho del resto non ha avuto dubbi nel sottolineare la forza e la competitività della rosa che proprietà e dirigenza gli hanno messo a disposizione. “Quando e se stanno tutti bene la mia Roma è molto forte. Quello che conta è non avere infortuni“.

Una speranza e un augurio in vista delle tante sfide che attendono la Roma da qui alle prossime settimane. Ma la soddisfazione per un mercato all’altezza delle sue ambizioni non accontenta del tutto lo Special One che vorrebbe al suo fianco, oltre al direttore generale Tiago Pinto, una figura di rilievo in grado di far sentire la propria voce anche in caso di polemiche arbitrali.

Un personaggio che secondo Mourinho deve corrispondere al profilo di Francesco Totti. L’ex capitano e bandiera giallorossa da tempo lascia filtrare messaggi subliminali, indirizzati al presidente Friedkin. Input che finora il presidente e patron giallorosso non ha voluto raccogliere. Probabile a questo punto che l’imprenditore americano consideri non strategico il ritorno a Trigoria dell’ex numero dieci.

Totti e Mourinho, l’incontro sugli spalti fa sognare i tifosi: accordo in vista?

Mourinho però insiste e non fa niente per nascondere le sue intenzioni. Come dimostra la vicinanza tra o stesso allenatore portoghese e Francesco Totti in occasione della sfida tra la Roma Primavera e i pari età del Frosinone. I due erano presenti sulle tribune del piccolo stadio del Tre Fontane per assistere alla partita.

L’ex fuoriclasse era lì per seguire soprattutto il figlio Cristian che qualche settimana fa è stato ingaggiato dal club ciociaro e inserito in Primavera, mentre lo Special One teneva sotto osservazione i giovani talenti della formazione di mister Guidi.

Non è andato in scena alcun faccia faccia tra i due, ma la loro contemporanea presenza nel piccolo impianto dell’Eur ha alimentato i sogni e le speranze dei tifosi romanisti. Totti e Mou vogliono lavorare insieme, la palla passa ai Friedkin.