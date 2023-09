Ronaldo su Instagram, nessuno immagina quanto costa un suo post

Cristiano Ronaldo è ormai diventato una sorta di multinazionale, il suo fatturato lievita sempre più e sfrutta l’ondata dei social.

Il campione portoghese è andato in Arabia Saudita per soldi e nuova fama sul web, il potenziale espresso dai titoli mediorientali lo sta portando a raggiungere delle cifre mai viste sinora.

Tutti vorrebbero essere Cristiano Ronaldo, almeno guardando al suo smisurato patrimonio economico. Perché probabilmente nemmeno il calciatore sa quale sia l’esattezza del suo patrimonio, che cresce sempre con grande costanza. Non è un caso come stia facendo anche investimenti, l’ultimo vale cinque milioni di euro per costruire diciassette campi in padel in Portogallo, dopo aver vinto il bando della federazione.

Sport in primo piano ma non solo, perché la vetrina di Instagram è spesso una chiave di svolta per il campione. Il suo potenziale sui social è enorme, considerando anche il traino che è riuscito a dare alla sua compagna Georgina Rodriguez.

Ronaldo, un suo post vale oro

Partendo dai numeri, c’è un effetto domino. La sua compagna viaggia sui 50 milioni di followers, molti dei quali arrivano solo dal fatto di essere la compagna di CR7, poi semmai dalla sua bellezza e da quanto caricato (spesso commettendo anche gaffe evitabili). Ronaldo invece è sempre una macchina da guerra su ogni fronte, tanto da aver raggiunto un altro record: un suo post vale 2,4 milioni di dollari.

Cifra incredibile, che vale per le inserzioni sponsorizzate ma anche per le immagini più comuni che capitano sul suo profilo, ogni scatto ha un potenziale pubblico che sfiora il mezzo miliardo al mondo di followers, tanti quanto ne registra attualmente sul suo profilo di Instagram.

Con questi numeri, chiaramente, è appetibilissimo sul fronte pubblicitario, ma potrebbe anche fare qualcosa di contro rivoluzionario e confermarsi ugualmente come uno dei più seguiti. È il principe degli influencer, per diventare re gli manca pochissimo, lottando con i divi della Nba e di Hollywood.

Al secondo posto tra i calciatori più determinanti sui social c’è Leo Messi, i cui post valgono circa 650mila dollari. Una cifra importante, caricando una quindicina di immagini potrebbe ripagare tranquillamente la nuova villa a Miami, costata circa dieci milioni e mezzo di dollari. Calciatori che navigano nell’oro e con i social che confermano la disparità con gli altri colleghi. Sarà curioso capire se tutto ciò continuerà anche una volta lasciati i campi da calcio.