Boom Juve, alternativa a Chiesa da oltre 100 milioni

Il calciomercato della Juventus può svoltare così: per l’alternativa a Chiesa serviranno 100 milioni di euro

Il presente parla del ‘caso Pogba‘, con l’inevitabile squalifica del centrocampista francese per essere risultato positivo al testosterone. Il futuro in casa Juventus, però, tornerà inevitabilmente ad essere monopolizzato dalle prossime sessioni di calciomercato.

Non sarà semplice ma la società torinese da qui ai prossimi mesi dovrà necessariamente sedersi ad un tavolo e risolvere una delle ‘grane’ più rischiose degli ultimi anni: quella legata al rinnovo di Federico Chiesa. L’ala ligure è reduce da una stagione difficile nella quale l’infortunio al ginocchio ne ha frenato l’esplosione: ma nonostante ciò l’ex Fiorentina ha comunque messo a segno 4 gol e 6 assist in 33 apparizioni. Il ruolino di marcia nel nuovo campionato è stato sicuramente già più incoraggiante, visto che il 25enne genovese ha già segnato 2 gol in 3 presenze.

Attenzione, però, alle sirene di un possibile addio durante il prossimo calciomercato estivo. Perchè Chiesa rimane in scadenza il 30 giugno 2025 e per fare cassa la ‘Vecchia Signora’ – in caso di mancato prolungamento – dovrà pensare il prima possibile alla cessione del figlio d’arte. Novità importanti, in tal senso, giungono dalla Spagna dove c’è una società su tutte pronta a fare follie per Federico Chiesa: l’Atletico Madrid.

Juve, addio Chiesa: piano B da 100 milioni

Diego Simeone ha messo in cima alla sua personalissima lista l’attaccante bianconero che con Allegri non sempre è riuscito ad esprimersi – come Vlahovic – ai suoi massimi livelli. I ‘Colchoneros’, secondo ‘ElNacional.cat’, sembrano ormai essere rassegnati a perdere Antoine Griezmann al termine dell’attuale annata calcistica. L’attaccante francese, che tra pochi mesi compirà 33 anni, nonostante le lusinghe dall’Arabia Saudita è orientato a tentare un’ultima grande avventura negli Stati Uniti.

Il francese vuole la MLS, spera che il presidente Cerezo non si opponga alla partenza, nonostante un contratto in essere fino al 2026. Viene riferito come Chiesa, però, sia maggiormente proiettato verso l’opzione Premier League. Ed in tal senso l’Atletico Madrid avrebbe sondato il terreno per un’alternativa davvero da urlo al giocatore bianconero: trattasi di Florian Wirtz. Il 20enne, faro dell’attacco del Bayer Leverkusen allenato da Xabi Alonso, è uno dei prospetti più promettenti e costosi del calcio mondiale.

Per lasciarlo partire, i tedeschi sono però intenzionati a chiedere la cifra folle di 100 milioni di euro: un modo abbastanza evidente di provare a chiudere subito ogni discorso, alzando il muro in faccia alla società spagnola. Staremo dunque a vedere: da Chiesa a Wirtz, l’Atletico Madrid ha le idee chiare per potenziare l’attacco di Simeone.