Candela netto su Pogba: è arrivato l’annuncio

L’ex terzino della Roma è netto sulla situazione del suo connazionale francese: non ha dubbi

Il caso Pogba ha sconvolto la Serie A nel bel mezzo della sosta delle nazionali e a pochi giorni dal ritorno effettivo in campo previsto per il prossimo sabato. L’indiscrezione, poi confermata dai fatti, di una positività al testosterone del francese della Juventus ha aperto un nuovo caso di cui ancora non si conoscono i dettagli.

Fino a questo momento Pogba non si è esposto, né tramite un comunicato, né tramite un messaggio social volto a rassicurare la sua ricca schiera di seguaci. In questo momento sembrerebbe concentrato per capire come muoversi a livello legale per attenuare il danno ed evitare di conseguenza una eventuale squalifica. Anche se la storia recente ci insegna che casi del genere finiscono sempre con qualche mese di stop da parte dell’accusato.

Comunque, in attesa delle controanalisi tutti è ancora in bilico. L’unica certezza è che in questo momento Allegri non potrà usufruire del suo numero 10, in realtà non messo bene a livello fisico, per la prossima interessante sfida con la Lazio. Intanto, Vincent Candela, ex conoscenza tra le altre della Roma, ha detto la sua sulla situazione del francese.

Caso Pogba, Candela: “La gente chiacchiera..”

Il francese ha ricevuto l’ennesima brutta notizia da quando nell’estate 2022, all’indomani dei suoi primi allenamenti con la Juventus negli Stati Uniti, subì il primo e forse più importante infortunio della sua carriera. Da lì in poi l’esperienza juventina dell’ex Manchester United è stata quasi un calvario, una corsa a ostacoli di cui non si vedeva la fine.

Quest’anno qualcosa sembrava essere cambiato, poi è arrivata la notizia della positività al test antidoping e il mondo gli è crollato di nuovo addosso. Ma secondo l’opinione di Vincent Candela sarebbe meglio non giudicare a priori il suo connazionale attendendo più dati e informazioni. In occasione degli Italian Padel Awards, premiazione giunta alla sua seconda edizione, l’ex difensore transalpino a una domanda su Pogba ha risposto in modo netto: “Caso Pogba? La gente chiacchiera, io non potrei giudicarlo non conoscendo la vicenda“.

In tanti sui social si sono schierati, chi pensando esclusivamente alla buonafede del calciatore e chi invece criticando un atteggiamento per certi versi sconsiderato del francese. Insomma, Pogba fa sempre discutere.

Parole chiare e che ispirano molta prudenza perché il caso, al netto delle attenzioni mediatiche che ha (giustamente) suscitato, rimane ancora poco chiaro. Si attendono novità che potrebbero arrivare dai risultati delle controanalisi che il francese si premurerà di effettuare quanto prima.