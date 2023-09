Roma: tegola per Mou, salta la sfida europea

La Roma sorride a metà dopo il successo contro l’Empoli. Un giocatore salta la sfida europea per infortunio.

La Roma in campionato ha ritrovato il sorriso, ma sicuramente dall’infermeria non arrivano buone nuove e per Mourinho i conti con gli infortuni non sono assolutamente finiti. Anzi, in Europa League un forfait sembra certo.

Secondo quanto riferito da calciomercato.com, il recupero del giocatore per la sfida della Roma contro lo Sheriff Tiraspol è assolutamente improbabile e per questo motivo quasi certamente non sarà in campo. Un forfait importante se si pensa alle partite in programma e alla necessità da parte di Mourinho di far rifiatare i propri calciatori.

Roma: tegola per Mou, niente Sheriff

La Roma in questi giorni preparerà attentamente la sfida contro lo Sheriff. Si tratta di una partita importante se si pensa al girone non impossibile, ma partire male potrebbe complicare e non poco la vita ai giallorossi. Naturalmente per farlo c’è bisogno di tutta la rosa. Purtroppo, però, questo Mourinho non lo potrà avere visto che l’infermeria continua ad essere piena e non dovrebbe svuotarsi completamente per giovedì.

Secondo le ultime novità che arrivano da Trigoria, Pellegrini potrebbe rientrare in campo per giovedì. Discorso diverso, invece, per Aouar, ancora alle prese con un problema muscolare. L’ex Lione ha saltato la sfida contro l’Empoli e difficilmente sarà in campo con lo Sheriff. Un problema non assolutamente semplice conoscendo la volontà di Mourinho di far rifiatare un po’ i giocatori. Vedremo se alla fine darà qualche chance ai giovani oppure chiederà un sacrificio ai big.

Il quadro clinico di Aouar sarà comunque valutato quotidianamente per capire se alla fine ci sarà oppure no il ritorno in campo a settembre. Ad oggi non si hanno certezze e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro e capire quando potrà rientrare.

