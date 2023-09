Lo vuole la Juve: scelto il nuovo allenatore

Se le cose non dovessero andare per il verso giusto, la Juventus potrebbe sostituire mister Massimiliano Allegri: nuovo nome per i torinesi

Sono giorni abbastanza movimentati per la Juventus. Il club bianconero, infatti, si vede costretto a gestire il caso spinoso riguardante Paul Pogba. La mezz’ala transalpina, come noto, è risultata positiva ai metaboliti del testosterone e si attendono le controanalisi per confermare o meno l’esito del test svolto dopo Udinese-Juve.

Se anche le controanalisi dovessero incastrare l’ex Manchester United, a quel punto prenderebbe il via l’iter giudiziario e il classe ’93 dovrebbe dimostrare in qualche modo la non volontarietà, al fine di alleggerire il più possibile l’eventuale squalifica. La certezza, ad oggi, è che Allegri per un po’ di tempo non avrà a disposizione Pogba, il quale comunque faticava parecchio a trovare continuità all’interno del rettangolo verde di gioco.

Parallelamente, ci pensa Cristiano Ronaldo a genere ulteriori grattacapi nel mondo bianconero. Entrando più nello specifico, il fuoriclasse di proprietà dell’Al-Nassr si sarebbe rifatto vivo con la società torinese per battere cassa. Il portoghese, infatti, non ha ancora ricevuto i famosi 19,9 milioni di euro netti, una cifra che gli spetterebbe per gli emolumenti dilazionati durante l’epoca Covid.

Dopo aver chiesto gli atti alla Procura di Torino il campione di Madeira avrebbe così deciso di agire per vie legali, come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’. Insomma, il clima è abbastanza teso. Massimiliano Allegri dovrà essere bravo a far sì che la sua squadra non distolga l’attenzione dagli impegni di campo.

Juventus, pista italiana per il dopo Allegri: ecco di chi si tratta

Va detto, però, che il futuro del trainer di Livorno è tutt’altro che sicuro. Se le cose non dovessero andare per il verso giusto, al termine della stagione in corso il club di Exor opterebbe molto probabilmente per l’esonero dell’allenatore ex Milan, che richiederebbe ugualmente una buonuscita sostanziosa.

Come tutti i suoi colleghi, il destino di Allegri dipenderà dai risultati che metterà a referto nei mesi a venire. Gli alibi sono terminati: la rosa della Juventus è oggettivamente in grado di competere a livelli elevati e deve alzare l’asticella.

In tal senso, nella lista dei potenziali candidati alla panchina bianconera vi è pure il nome di Francesco Farioli. L’attuale tecnico del Nizza piace alla società piemontese. Per la cronaca, in queste ore Farioli ha battuto di misura il Paris Saint Germain targato Luis Enrique al Parc des Princes. Pista da monitorare. E occhio al possibile colpo in panchina, con la Juve che seguirebbe la linea giovane.

Il popolo bianconero, dal canto suo, avrebbe già cambiato da tempo la guida tecnica, poiché la stragrande maggioranza dei tifosi juventini ritiene che Allegri non sia l’uomo giusto per risollevare le sorti della ‘Vecchia Signora’. La dirigenza capitana dal Football Director Cristiano Giuntoli si sta guardando attorno, consapevole che forse sarà necessario avviare un nuovo capitolo la prossima estate.