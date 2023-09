Esonero Garcia, sta succedendo in queste ore

Il pareggio del Napoli sul campo del Genoa ha ufficialmente aperto la crisi degli azzurri. Tifosi terrorizzati: la squadra campione d’Italia è irriconoscibile, e ovviamente a finire nel mirino è l’allenatore Rudi Garcia

Il disfattismo nel mondo del calcio è dietro l’angolo, soprattutto nelle grandi piazze. E l’incerto avvio di campionato del Napoli campione d’Italia ha subito gettato i tifosi nel panico. Già scossi per l’inaspettato addio di Spalletti, avevano paura che quel magnifico giocattolo potesse rompersi.

La partenza del solo Kim e la conferma di Osimhen avevano fatto sperare che il nuovo allenatore Rudi Garcia potesse proseguire sulla strada del predecessore. E invece, dopo le prime due vittorie è arrivata la sconfitta in casa contro la Lazio e il pareggio in casa del Genoa. In sequenza, il Napoli ha giocato molto male sia il secondo tempo contro i biancocelesti che il primo a Marassi, in una sequenza lunga e preoccupante di gioco confusionario, con i protagonisti dello scudetto irriconoscibili.

Perplessità che sono esplose nonostante il 2-2 acciuffato per i capelli. Anche quando il Napoli ha vinto, non si è visto quel calcio perfetto e armonico che Spalletti presentava. Ovviamente nel mirino è finito Rudi Garcia, che già non fu accolto con particolare entusiasmo. I tifosi sognavano nomi altisonanti, mentre lui è stato considerato una seconda scelta. E queste prime giornate hanno subito fatto esplodere la pressione nei confronti dell’allenatore francese. Un gioco deludente e confusionario, senza punti di riferimento.

I tifosi del Napoli già vogliono l’esonero Garcia

La squadra perfetta della scorsa stagione sembra scomparsa. Contro la Lazio i cambi non hanno convinto, mentre col Genoa la sostituzione di Kvaratskhelia con Zerbin ha fatto infuriare i tifosi del Napoli. In sostanza è scoppiata la rivolta contro l’erede di Spalletti, e in tanti già ne chiedono l’esonero. Sui social si è riversata la rabbia e la delusione dei supporters.

Ovviamente il pareggio col Genoa non soddisfa nessuno, ma Garcia sembra essere diventato l’oggetto della rabbia. Addirittura spunta l’hashtag #garciaout, praticamente a invocarne l’esonero. E sono tanti i commenti negativi a riguardo.

“Da esonerare subito”, scrivono in molti. Addirittura qualcuno scrive di rimpiangere Gattuso. Molti altri temono di rivedere le difficoltà che aveva Ancelotti, mentre la sostituzione di Kvaratskhelia (che ha protestato sotto gli occhi delle telecamere) sono diventate la giustificazione di un presunto malessere dei giocatori nei confronti del nuovo allenatore.

In sostanza ci sono già gli ingredienti per una situazione esplosiva: a Garcia il compito di darsi subito da fare e riportare risultati e bel gioco, a partire dalla Champions League che torna mercoledì.