Operazione da 70 milioni, la nuova squadra di Chiesa

70 milioni di euro e Federico Chiesa a sorpresa potrebbe cambiare maglia in vista della prossima stagione passando ad una rivale.

Potrebbe esserci una grande novità di calciomercato in casa Juventus nel giro delle prossime settimane riguardante Federico Chiesa.

L’ex Fiorentina sembra essere un punto fermo della squadra di Massimiliano Allegri in questa prima parte della stagione con il classe 1997 che sta agendo nel ruolo di seconda punta al fianco di Vlahovic. Il futuro dell’ex viola però sembra tutt’altro che definito con i bianconeri che stanno valutando il da farsi.

Nonostante arrivi da una stagione non semplice anche per via dell’infortunio che lo ha tenuto a lungo fuori dai campi di gioco, non mancano gli estimatori per Chiesa.

Calciomercato Juventus, futuro in dubbio per Chiesa

Stando a quanto riferito da Todofichajes.com, l’attaccante della Juventus sarebbe ad un bivio. Da una parte il rinnovo del contratto con i bianconeri e conseguente adeguamento dello stipendio, dall’altra la cessione per circa 70 milioni con Atletico Madrid e Manchester United interessate.

Le due big europee starebbero facendosi sotto per il giocatore italiano, pronte a sborsare un’importante somma pur di portarlo via dalla Serie A. Il contratto in scadenza nel 2025 impone alla Juventus di prendere quanto prima una decisione definitiva sul futuro del calciatore che potrebbe così cambiare aria per permettere al club di monetizzare dalla sua partenza. Se si dovesse arrivare ad uno stallo fino al termine del campionato in corso, il rischio per la Juve sarebbe quello di dover svendere il proprio calciatore.

Juventus che in questi giorni è però alle prese con altri tipi di preoccupazioni che arrivano sempre fuori dal campo. Da una parte c’è il contenzioso con Bonucci che è passato in estate all’Union Berlino ma deciso a fare causa ai bianconeri. Dall’altro il caso Pogba con il francese che è stato trovato positivo e che è in attesa delle controanalisi per capire quale sarà il suo futuro nel mondo del calcio. Il calciomercato però non si ferma mai e la questione Chiesa va risolta il prima possibile.

Nel frattempo Allegri sta lavorando per cercare di riportare la squadra in cima alla Serie A con i bianconeri che hanno bisogno di tornare a disputare la Champions League. L’assenza dalla massima competizione internazionale ha inciso in maniera netta sul calciomercato estivo della Juve, ferma al solo acquisto di Weah ed al rientro dei calciatori usciti un anno fa in prestito.