La Juve volta pagina dopo Pogba, colpaccio lampo a centrocampo

La Juventus ha pronta l’alternativa a Paul Pogba, andando a investire su uno dei maggiori talenti in Europa da strappare alla concorrenza.

L’addio del polpo francese è ormai in dirittura d’arrivo, il centrocampista col caso doping si è giocato le ultime chance di rimanere a Torino. Ed è per questo motivo che la dirigenza sta già pensando a un futuro top player per la mediana.

La vicenda di Paul Pogba è stata l’ennesima mazzata per i tifosi bianconeri. Che, dopo tanta tolleranza, ora hanno alzato un muro e non vogliono più sentire parlare del calciatore francese: in quindici mesi ha giocato qualcosa come 220 minuti, tra mille infortuni e peripezie anche extra calcistiche.

La Juve vuole voltare pagina, non è un caso come si sia già tuffata sul mercato cercando un calciatore importante per aprire un nuovo ciclo. A centrocampo c’è un nome su tutti che fa capolinea, come riporta anche Gazzetta dello Sport i bianconeri stanno intensificando i contatti per averlo.

Juve, il post Pogba arriva dalla Ligue 1

Da un francese a un altro, ma con differenze di motivazioni, età e soprattutto carattere. Perché i bianconeri sono stanchi di prendere star che hanno dato tutto in campo, vogliono ora calciatori con una grande fame addosso. In questo caso si punta direttamente su un 2004 che già fa parlare bene, protagonista in campo con tenacia e spirito di sacrificio. La Juve punta Habib Diarra dal Strasburgo, il talento ha incantato gli osservatori.

I bianconeri stanno cercando di avanzare nella trattativa, ben capendo come serva un salto di qualità nel centrocampo più che l’abbondanza del reparto. Diarra alla Juve per 20 milioni, questo il desiderio anche del club francese, pronto a incassare una maxi plusvalenza per un ragazzo che non ha ancora vent’anni ma sembra un predestinato. Non è un caso come in Francia sia uno dei più seguiti, talenti del genere è meglio comprarli subito per non rimpiangerli in futuro.

La cifra, nonostante le ristrettezze di bilancio, non dovrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile, il risparmio con un’eventuale rescissione di Pogba porterebbe all’investimento in Ligue 1.

Infatti, la rescissione di Pogba porterebbe un risparmio nel corso del tempo di circa 30 milioni di euro, considerando come il numero 10 ha un contratto sino al 2026. Denaro che i bianconeri investirebbero su un elemento integro, giovane e con motivazioni rinnovate: il nuovo ciclo della Juve passa anche da queste scelte.