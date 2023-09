Alena Seredova: la verità sui tradimenti

Alena Seredova racconta una pagina del passato che interessa soprattutto gli amanti del gossip, e quanto accaduto con Gigi Buffon.

L’ex compagna del portiere campione del mondo ha raccontato così una parte di quanto successo nel suo passato, con tanta sofferenza e qualche pizzico di rammarico.

Sembrava una coppia destinata a durare nel tempo, ma l’amore tra Alena Seredova e Gigi Buffon finì con tanto scalpore per gli amanti del gossip. L’ex portiere si consolò poi conquistando il cuore della giornalista Ilaria d’Amico, mentre la modella ceca ci ha messo un po’ di tempo per riprendersi, cambiato ora letteralmente pagina.

Così, è tornata a parlare di quanto accaduto con l’ex campione della Juve, una situazione che l’ha messa in grande imbarazzo. Ha ritrovato l’amore sposando nelle scorse settimane Alessandro Nasi, ma non ha dimenticato quanto accaduto con Buffon.

Seredova, la confessione è spiazzante

Era diventata una delle wags azzurre, per amore tifava anche Italia sugli spalti nonostante la sua nazionalità ceca. Ben figurando con le altre mogli dei calciatori della Nazionale, ma era destinata ad aver questo ruolo ancora per poco.

La Seredova non ha digerito quanto accaduto, ammettendo di avere sofferto in passato per amore. Il tradimento di Buffon, raccontato ai microfoni di Harper’s Bazar, è stato analizzato dalla modella: “Andavo allo stadio a tifare, ma tutti lo sapevano”.

Non deve essere stato facile per lei reggere questa situazione. La Seredova ha così raccontato il disagio per una situazione incresciosa, c’era molta reticenza anche tra gli spalti: “Tutti i cosiddetti amici e quanti ci conoscevano nel mondo del calcio alla fine mi hanno detto che sapevano quanto era accaduto. E ho smesso di frequentarli”.

La modella ceca si è ritrovata da sola, ma ha poi incontrato chi l’ha fatta battere il cuore. Ed è stata anche per lei una sorta di sorpresa, quanto avvenuto è sicuramente un punto di rilancio per la sua vita.

Alena Seredova ha dichiarato come aveva una idea ben fissa per quello che sarebbe diventato il nuovo partner, che ha trovato alla perfezione. L’amore con Alessandro Nasi prosegue a gonfie vele: “Credo in ciò che una persona trasmette e in ciò per cui è pronta. Ci siamo innamorati l’uno dell’altra, stiamo bene insieme”. Sposata ormai da tre mesi, ha dichiarato come alla fine tra matrimonio e convivenza con Nasi non ci siano state delle sostanziali differenze.