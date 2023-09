Serie A: tifosi infuriati, pronto il sostituto

L’ultimo risultato in Serie A inizia a preoccupare la dirigenza e non possiamo escludere una decisione molto dura.

La Serie A è ormai iniziata da quattro giornate e per molti club è arrivato il momento di fare un po’ il punto della situazione e possiamo dire che per alcune squadre il quadro complessivo è molto più complicato di quello che si potrebbe immaginare.

I tifosi sono infuriati sui social e a questo punto non possiamo escludere nessuna decisione molto particolare considerando che il sostituto sembra essere già pronto. Le prossime partite saranno decisive e ben presto si attendono delle novità in questo senso.

Serie A: il tecnico rischia, tifosi non soddisfatti

I malumori dei tifosi sui social iniziano ad essere importanti e nelle prossime settimane non possiamo escludere nulla considerando che stiamo parlando di una squadra che ha bisogno di risultati utili per rilanciarsi dopo un inizio non semplice. Vedremo cosa succederà e se ci sarà questo cambio di passo. Inutile dire che i prossimi 15 giorni saranno fondamentali per decidere il futuro del tecnico. Ad oggi l’esonero sembra essere una ipotesi molto remota, ma i risultati non arrivano e per questo motivo davvero tutto può succedere.

Rudi Garcia non convince i tifosi del Napoli e sono in diversi che stanno chiedendo a gran voce l’esonero per poi affidare la panchina magari ad uno tra Zidane e Conte. Per il momento ADL non pensa ad una decisione così drastica, ma le prossime partite saranno decisive. Ora servono i risultati altrimenti il transalpino potrebbe fare le valigie e andare a casa.

L’ultima parola, come spesso succede in questi casi, spetta al campo. Sarà lui nelle prossime settimane a decretare se Rudi Garcia sarà ancora una volta il tecnico del Napoli oppure ci sarà bisogno di un nuovo allenatore per cambiare passo.

Napoli: Rudi Garcia inizia a traballare

7 punti in quattro giornate e, soprattutto, un rapporto con i calciatori che non sembra essere più idilliaco. Sono queste le cose che mettono Rudi Garcia a forte rischio anche se il Napoli, almeno fino ad oggi, non ha preso nessuna decisione.

Le prossime settimane saranno decisive e non ci resta che spettare il campo per capire se Rudi Garcia sarà ancora l’allenatore del Napoli oppure si assisterà ad un cambio in panchina.