Mediano e nuovo allenatore: così salta Mourinho

Josè Mourinho rischia di essere sempre più sulla graticola: la sua panchina non è salda, anzi rischia di saltare. Mediano e nuovo allenatore all’orizzonte

Josè Mourinho ha i giorni contati sulla panchina della Roma. Il tecnico giallorosso è dato sempre più in bilico a causa dell’inizio da horror della nuova stagione per i giallorossi. Fin qui solo un punto conquistato contro avversari alla portata.

La quota dei bookmakers di un suo esonero è crollata e la gara odierna contro l’Empoli sembra già essere decisiva. Ci sono dissidi con la società che partono da lontano e gli ultimi risultati non aiutano.

Ci sono, dunque, voci sempre più insistenti di un Mou che dovrà giocarsi la panchina nei prossimi appuntamenti. L’ipotesi più concreta se la situazione dovesse precipitare porta ad Antonio Conte. Secondo alcuni rumors l’allenatore sarebbe già stato allertato dai Friedkin. Si vocifera anche che l’affare Lukaku sia una volontà segreta di Conte. Discorsi che ad oggi non trovano conferme né possono trovarle. Solo il campo dirà cosa succederà nelle prossime settimane.

Mediano e nuovo allenatore: panchina di Mourinho a rischio

Abbiamo detto, dunque, di come si faccia sempre più viva l’ipotesi Conte per la Roma. Qualora dovesse accadere ci sarebbe anche già una prima richiesta pronta per la dirigenza giallorossa composta dai Friedkin e Tiago Pinto. Si tratta di un suo pupillo già allenato al Tottenham, ultima squadra dell’ex tecnico della Juve.

Parliamo di Pierre-Emile Kordt Højbjerg, centrocampista danese, messo in vendita dal Tottenham e come detto pupillo dell’ex CT. Il suo ruolo è quello di centrocampista mediano, dove la Roma sembra essere comunque al completo. Ma in tanti sono da valutare. Infatti al di là delle due certezze Cristante e Pellegrini, gli altri sono tutti giocatori appena arrivati e comunque da testare in casa giallorossa.

Da Aour già in gol contro il Milan, passando per Paredes. Probabile, dunque, che nel caso la situazione precipiti e lo Special One venga esonerato, Antonio Conte porterà con sé una lista della spesa da consegnare presto alla dirigenza. Højbjerg è sicuramente uno dei primi nomi in cima a questa lista. Il danese dà la giusta garanzia al tecnico.

Ora è in rotta con il Tottenham, ma fin quando c’era Conte la sua posizione nel centrocampo degli Spurs era alquanto salda. Vedremo se lo seguirà anche nell’eventuale chiamata dalla Roma.

