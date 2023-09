‘Due per uno’ Juve, Giuntoli prende il figlio d’arte

La Juventus è sempre vigile in ottica calciomercato ed è pronta a pianificare l’assalto: figlio d’arte per Allegri

L’estate bianconera ha visto pochi movimenti in entrata, ben oculati, vista la consapevolezza di Massimiliano Allegri di avere a disposizione una rosa già forte e competitiva.

A maggior ragione con l’esclusione dalle coppe, la Juventus spera davvero di poter arrivare fino in fondo, tornare a competere ad alti livelli e perchè no, alzare dopo tanti anni un nuovo trofeo. La corsa Scudetto è più che aperta e, nonostante il mezzo passo falso con il Bologna, la ‘Vecchia Signora’ sembra avere tutte le carte in regola per dire la sua e magari prospettarsi come una delle sorprese in campionato. Ciò che sta certamente monopolizzando l’attenzione in casa Juventus è certamente il ‘caso’ Pogba.

Il centrocampista francese, in seguito ai controlli di rito al termine di Udinese-Juventus, è risultato positivo al testosterone. Un caso di doping che fa davvero male non solo al calciatore ma alla stessa società torinese che ha creduto fortemente nel francese e che adesso rischia seriamente di chiudere anzitempo la carriera. 30 anni, un rischio squalifica che va dai 2 ai 4 anni: ci sarà da incrociare le dita.

Ma intanto in casa bianconera le riflessioni già per il mese di gennaio, con l’idea di rimpolpare proprio la mediana, sono già in corso. Cristiano Giuntoli, neo direttore sportivo che ha salutato Napoli dopo la vittoria dello Scudetto, starebbe già pianificando un’operazione che permetterebbe di portare a Vinovo un grandissimo colpo: ecco di chi si tratta.

Doppio addio e super colpo: Giuntoli show

Nei piani dell’ex dirigente azzurro l’idea di sacrificare due pedine, considerate tutt’altro che incedibili da Massimiliano Allegri, per accumulare un prezioso tesoretto da reinvestire proprio durante le prime settimane del 2024. Il 30enne serbo Filip Kostic, già vicino all’addio negli ultimi giorni di agosto. Ma non solo. Anche Fabio Miretti – sotto contratto fino al giugno 2027 – potrebbe essere ceduto nel mese di gennaio.

Per una cifra di circa 20-25 milioni complessivi che la ‘Vecchia Signora’ dirotterebbe immediatamente nelle casse del Nizza. L’obiettivo è Khèphren Thuram, figlio dello storico difensore bianconero Lilian, che con la squadra francese ha mostrato grandi doti a centrocampo. Il 22enne, nato a Reggio Emilia ma Nazionale francese, potrebbe quindi essere la soluzione giusta per portare forze fresche a centrocampo.

Un affare che potrebbe anche andare in porto visto che il contratto di Thuram, in scadenza nell’estate 2025, non è stato ancora rinnovato ed il Nizza non ha mai chiuso del tutto alla sua ipotetica cessione. Nel suo ultimo anno in maglia rossonera il figlio d’arte ha collezionato 48 presenze complessive tra campionato e coppe, con 2 gol e ben 8 assist vincenti all’attivo.

