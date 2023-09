Addio a sorpresa: il Milan fa cassa, addio a gennaio

Calciomercato ancora aperto per il Milan che ha già messo nel mirino la prossima cessione: il prezzo è stato fissato.

Nemmeno il tempo di archiviare la prima grossa batosta del derby che per il Milan è giunto di nuovo il momento di pensare alla prossima partita. Martedì prossimo, alle 18:45, ci sarà il debutto in Champions League per i rossoneri che come primo avversario avranno il Newcastle di Sandro Tonali. Centrocampista che ha ricordato al club di Stefano Pioli, e non solo, quanto è importante saper vendere al giusto prezzo.

Circa 80 milioni di euro finiti nelle casse della società meneghina che con quel denaro ha praticamente rivoluzione la squadra. Soprattutto a centrocampo e in attacco dove sono arrivati tantissimi giocatori alla corte del tecnico emiliano. Vendere per comprare è fondamentale nel calcio di oggi ed è per questo motivo che il Milan sta già pensando alla prossima cessione.

Il calciomercato estivo è concluso ma l’area scouting rossonera non ha mai smesso di lavorare. La squadra è forte ma la sensazione è che manchi ancora qualcosa, ecco perché i piani alti del Diavolo hanno già iniziato a studiare la prossima mossa. C’è un calciatore nella rosa di Pioli che fa gola a diverse squadre, la sua cessione potrebbe portare altro denaro buono per fare mercato.

Calciomercato Milan, cessione in vista: fari puntati sul sostituto

Sembrava aver convinto Pioli ma a quanto pare nei piani del Milan ora c’è solo la cessione. A gennaio, perciò, tutto potrebbe nuovamente cambiare per Pierre Kalulu. Difensore francese duttibile, può giocare al centro ma anche sulla fascia destra, che in questo inizio di stagione ha sofferto qualche infortunio di troppo. Il suo resta comunque un profilo particolarmente attenzionato all’estero.

Specialmente in casa del Bayern Monaco dove il club sta cercando un’alternativa a Benjamin Pavard, recentemente passato proprio ai rivali dell’Inter. Il connazionale classe 2000 è simile all’ex bavarese come duttilità tattica e si tratta perciò di un profilo interessante per il tecnico Thomas Tuchel, ma attenzione anche alle sirene inglesi. La richiesta è di circa 25 milioni di euro, soldi con i quali il Milan finanzierebbe il sostituto.

Con quel soldi il Milan non darebbe solo luogo ad un’importante plusvalenza, visto che è arrivato dal Lione per circa 1 milione e mezzo, ma potrebbe anche usarli per convincere l’Atalanta a cedere Giorgio Scalvini. Promettente difensore centrale, in grado di giocare anche mediano, nel giro della Nazionale.

