Milan, Pioli spiazza tutti: mazzata per un rossonero, ufficiale

Con una sola mossa Stefano Pioli ha letteralmente fatto infuriare uno dei suoi giocatori. Purtroppo però era nell’aria…

Con l’inizio imminente della Champions League, le squadre di Serie A che vi prenderanno parte hanno diramato ufficialmente la lista delle convocazioni. Molti potrebbero non trovarsi d’accordo, ma di fatto sono decisioni insindacabili. Nonché ponderate a seconda delle varie disponibilità. Questo è un concetto scontato, ma che molti tifosi non hanno compreso appieno. Un caso recente lo si ha direttamente dal Milan. E se ne è discusso per diversi giorni.

Stefano Pioli ha recentemente reso nota la lista dei giocatori che prenderanno parte alla prossima edizione della UCL, a breve in arrivo. In questo elenco ci sono esclusioni clamorose, e nomi che invece sorprende leggervi al suo interno. I vari sorteggi destinati alle squadre italiane non sono stati affatto bonari nella maggior parte dei casi. Soprattutto per quanto concerne la situazione dei rossoneri, i quali si trovano in preda al caos.

Il girone F, oltre al Milan in sé, ospita anche Paris, Borussia Dortmund e Newcastle. Tre squadre che stanno attraversando un momento di forma strepitoso così come il club lombardo, ma che potrebbero avere dalla loro una caratura molto meglio accentuata. Bisogna inoltre considerare le assenze che l’allenatore ha dovuto considerare per ovvie ragioni, cosa che le squadre menzionate sopra non sembrano aver patito.

Pioli “svela” il grande escluso

Almeno per il momento, considerando che le partite delle Nazionali potrebbero portare con sé delle notizie poco piacevoli. Ma ci si augura ovviamente il contrario. In ogni caso, questo giocatore avrebbe potuto aiutare davvero tanto la sua squadra. Ma per via della sua situazione da lungodegente non potrà esserci. Ecco chi è.

Pioli ha svelato il grande escluso della sua lista per la Champions. Si tratta infatti di Bennacer, che ha ricevuto una mazzata non indifferente. Ovviamente non è stata una scelta tecnica, quanto piuttosto una decisione legata al suo lungo periodo di stop causa infortunio. Bennacer dovrebbe tornare direttamente nel 2024 e per questo motivo il Milan ha preso questa decisione.

È doveroso infatti ricordare come l’uscita dal campo nel corso della gara di Champions contro l’Inter, risalente ovviamente alla scorsa edizione, lo ha tenuto fuori dal campo per 6 mesi. In un periodo che dovrà ancora terminare, e che ha portato il coach ad agire con prudenza e lucidità. Presentandosi così con i seguenti interpreti a centrocampo: Reijnders, Krunic, Loftus-Cheek, Musah, Adli, Pobega.