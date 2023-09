Chiesa ha convinto tutti: 60 milioni a gennaio

La Juventus ha iniziato positivamente la stagione. Tra i più in forma troviamo senza dubbio Federico Chiesa, che sembra tornato al top della condizione.

Dopo le polemiche maturate nella passata stagione, la Juventus ha iniziato la nuova annata nel migliore dei modi. Nelle prime tre giornate, infatti, la Vecchia signora ha ottenuto due vittorie e un pareggio.

Tra i calciatori che stanno ben figurando in questo avvio troviamo Federico Chiesa, che pare essersi definitivamente lasciato gli infortuni alle spalle. L’esterno azzurro si sta rendendo protagonista di grandi prestazioni, realizzando due reti nelle prime tre partite.

Spesso considerato uno dei possibili partenti nella sessione estiva di calciomercato, Chiesa si è preso sulle spalle la Juventus a suon di prestazioni convincenti. Proprio per questo un top club europeo lo sta monitorando con grande attenzione, pronto a mettere sul piatto 60 milioni per ottenere il sì dei bianconeri.

Chiesa incanta, Atletico Madrid pronto a fare sul serio: la Juventus ora trema

Come già accennato, il grande inizio di stagione di Federico Chiesa sta portando diversi club a valutarlo per il futuro. Tra questi troviamo l’Atletico Madrid, che pare intenzionato a fare sul serio. Stando a quanto riporta il portale TodoFichajes, i colchoneros potrebbero perdere Antoine Griezmann la prossima stagione. Il calciatore francese ha diverse richieste dalla MLS, ed è tentato dall’idea di intraprendere una nuova avventura.

Qualora il classe 1991 confermasse la volontà di partire, l’Atletico ha individuato proprio in Federico Chiesa il sostituto perfetto. La richiesta della dirigenza bianconera per lasciar partire il talento azzurro è di circa 60 milioni di euro, cifra importante ma decisamente alla portata del club spagnolo in caso di addio del francese.

Nonostante sia diventato un perno della squadra di Massimiliano Allegri, il classe 1997 può essere intrigato dall’idea di provare una nuova esperienza, soprattutto in un top club come l’Atletico Madrid che disputa la Champions League. La Juventus non è intenzionata a privarsene, ma un’offerta importante può cambiare completamente le carte in tavola.

Ora Chiesa si gode lo straordinario momento di forma, con la speranza di riportare la Juventus ai vertici del calcio italiano. Gennaio, però, non è cosi lontano, con l’Atletico Madrid che potrebbe decidere di affondare definitivamente il colpo. La Juventus e tutto il popolo bianconero ora tremano davvero.

