Roma, piove sul bagnato per Mourinho: KO un altro titolare

In casa Roma il primo mese di campionato è andato come peggio non poteva, verrebbe da dire. José Mourinho, infatti, in vista del primo impegno dopo la sosta che c’è all’orizzonte contro l’Empoli perde un altro calciatore che rappresenta un punto fermo nella sua rosa.

La Roma vive una fase molto delicata e del tutto inaspettata rispetto a quelle che erano le aspettative di inizio stagione. Il mercato, infatti, che ha portato in dote profili di primo ordine come N’Dicka, Aouar, Renato Sanches, Paredes, Azmoun e Lukaku non ha fin qui dato in campo una traduzione di uguale valore. Nelle prime tre uscite stagionali, infatti, è arrivato un solo punto. Una parziale giustificazione di quanto visto fin qui in campo è legato ai tanti infortuni che stanno falcidiando la rosa di José Mourinho. Che, però, nel bel mezzo di questa sosta per la Nazionale, perde un altro profilo centrale nel suo progetto tattico.

Roma, altro KO per Josè Mourinho

In casa Roma sono ore di apprensione dal momento che sono diversi i profili alle prese con problemi di natura muscolare. I riflettori sono puntati in particolar modo sulle condizioni di Paulo Dybala, che sta provando a fare una corsa contro il tempo per esserci. Stesso discorso anche per Zalewski, mentre per Renato Sanches i tempi dovrebbero essere più lunghi.

Adesso, però, dal ritiro della Nazionale italiana arrivano brutte notizie per Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma, infatti, ha lasciato il ritiro a causa di un problema ancora una volta di natura muscolare. La situazione, allo stato attuale delle cose, è difficile da decifrare, dal momento che non ci si può sbilanciare. Né in un senso né nell’altro. Dovrà infatti sottoporsi, come è normale che sia, a degli esami strumentali per appurare la natura di questo stop.

Pellegrini KO, lascia il ritiro della Nazionale

In vista della partita contro l’Empoli si va verso il 3-5-2. Tra i pali sarà confermato ancora una volta Rui Patricio, protetto da una linea a tre composta da Mancini, Smalling e Diego Llorente. Sugli esterni Kristensen e Spinazzola sono favoriti su Karsdorp e Zalewski, mentre a centrocampo la diga sarà composta da Paredes, Cristante e Bove. Stellare la coppia gol tra Dybala e Lukaku.