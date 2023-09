Retroscena Lewandowski: addio sfiorato, tifosi spiazzati

La Saudi League continua ad inseguire i migliori calciatori del panorama europeo. L’offerta monstre fatta recapitare al Barcellona

A suon di petrodollari l’Arabia Saudita ha letteralmente dominato la sessione estiva di calciomercato accaparrandosi molti dei calciatori più forti in circolazione sul panorama internazionale.

Dal Pallone d’Oro Karim Benzema alla stella brasiliana Neymar Jr, passando per Sadio Mané e Ryiad Mahrez: la lista dei campioni che hanno ceduto alle lusinghe della Saudi League è davvero lunghissima. Anche alcuni volti noti alla Serie A, come Kalidou Koluibaly e Sergej Milinkovic Savic, hanno fatto la stessa scelta dei nomi sopracitati. Bene, se già vi sembra abbastanza, sappiate che potrebbe non essere finita qui…

Il calciomercato arabo è finito in queste ore e i club sono soddisfatti per un’annata storica. Nessuno lo avrebbe immaginato mesi fa, il solo Cristiano Ronaldo forse lo aveva pronosticato ma una caterva di big hanno seguito il calciatore portoghese.

Nelle ultime ore di mercato ci hanno provato, un paio di top potevano andare in Arabia ma nello specifico Liverpool e Barcellona non hanno aperto alla cessione, neppure a cifre clamorose.

Barcellona, Lewandowski nel mirino dell’Arabia: l’offerta è da capogiro

Secondo quanto ha riferito il giornalista Shay Lugassi, l’ultimo top player finito nel mirino di un club saudita – di cui però non è stato reso noto il nome – è quello di Robert Lewandowski, fortissimo centravanti arrivato nella città catalana nel corso dell’estate 2022.

Il 35enne polacco, reduce da una stagione molto positiva con la maglia blaugrana, contrassegnata da 35 reti in 50 presenze, non sembrerebbe troppo propenso a cambiare nuovamente aria. In Arabia ci hanno provato, ma nulla da fare: ci riproveranno a gennaio ed occhio a un clamoroso trasferimento.

Sempre secondo il collega Shay Lugassi, infatti, al Barcellona sarebbe stata fatta recapitare un’offerta monstre di circa 100 milioni di euro. I Blaugrana hanno rifiutato, il calciatore era tentato ma alla fine ha optato per la permanenza. Al momento è tutto rinviato, a gennaio o magari a giugno; Lewandowski farà un’ultima grande stagione e poi magari si farà tentare dalle sirene arabe.

Lewandowski ha tentennato ma alla fine è rimasto, dato che il suo obiettivo è continuare ad essere protagonista in Europa, portando il club spagnolo al trionfo in Champions League. In futuro chissà, vedremo come andrà a finire.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI: Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI