Ricordate José Mari, che fine ha fatto l’ex Milan: stenterete a riconoscerlo (Foto)

Incredibile trasformazione da parte di José Mari, ex attaccante del Milan che non è mai riuscito ad incidere con il club sperava.

Era l’inizio del nuovo millennio, il Milan targato Silvio Berlusconi si affacciava al campionato con lo scudetto sul petto e per l’occasione diede vita ad una campagna acquisti assolutamente degna di nota. Rinforzi in tutti i reparti per i rossoneri che si concentrarono soprattutto sul reparto avanzato: doppio colpo in avanti per i meneghini che acquistarono insieme Andriy Shevchenko e José Mari.

Due centravanti di razza, uno arrivato dalla Dinamo Kiev e l’altro giunto dall’Atletico Madrid, che avrebbero dovuto aiutare il Milan a confermarsi campione d’Italia. Purtroppo per loro quell’anno ad avere la meglio fu la Lazio. Poca male per i rossoneri che da lì a breve vide i suoi campione sbocciare del tutto.

Quell’anno, infatti, oltre ai due attaccanti arrivarono al club anche Dida, Gennaro Gattuso e Serginho, tre giocatori in grado i scrivere pagine indelebili a bordo del club. Tutti nomi che oggi vengono ricordati con grande affetto, eccezion fatta per il bomber spagnolo che negli anni ha fatto un po’ perdere le sue tracce.

Che fine ha fatto José Mari: la trasformazione è incredibile

Fino a tempi dei social dove l’allora ventunenne pagato l’equivalente in lire di circa 20 milioni di euro è tornato a far parlare di sé. Non per le sue giocate ma per la sua incredibile trasformazione. José Mari è sempre stato un amante dello sport e un professionista molto attento alla sua forma fisica, per questo una volta ritiratosi ha deciso di iniziare la carriera da bodybuilder.

Risultati eccezionali per il classe 1978 che ha salutato l’Italia dopo appena 5 goal in 52 partite. Il calciatore non verrà ricordato per la sua carriera, ma nelle ultime ore la sua trasformazione ha lasciato a bocca aperta.

A distanza di così tanto tempo l’ex attaccante appare assolutamente irriconoscibile è certo che si tratta proprio di lui. 45 anni compiuti e un fisico spettacolare per l’influencer amante del fitness che con grande passione mostra spesso scatti di questa sua nuova attività sui social. Principalmente su Instagram dove può vantare più di 15 mila seguaci sempre pronti a supportarlo.

Il rammarico per quello che avrebbe potuto fare con il Milan resta, anche perché insieme al compagno di reparto ucraino fu il grande colpo di calciomercato di quella campagna acquisti. Sfortunatamente ha fallito il salto in quello che all’epoca era il miglior campionato e del mondo e pochi anni dopo ha deciso di ritornare in patria dove ha potuto godere di una carriera niente male.