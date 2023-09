Gattuso torna in panchina e si veste di giallo

Gennaro Gattuso è tra i tecnici ancora senza contratto che potrebbero presto tornare in pista. Una squadra è già pronta a proporgli la panchina dopo poche giornate di campionato.

Le prime giornate di campionato sono in archivio, è tempo di sosta per le nazionali e anche di prime riflessioni in casa di diversi club. Le società infatti in alcune circostanze preferiscono cambiare subito per cambiare rotta fin da subito e anche all’estero l’adagio è stato rispettato.

Il Villarreal infatti ha già cambiato tecnico, Quique Setien infatti è stato esonerato dopo tre sconfitte e una sola vittoria. Troppo poco per un club che punta almeno a ripetere il quinto posto della passata stagione, con l’allenatore appena cacciato che era subentrato Unai Emery.

L’attuale tecnico dell’Aston Villa aveva dato un’impronta ben precisa alla squadra. Il Sottomarino Giallo portava ormai una difesa solidissima, con un giro palla molto lungo capace di mettere in difficoltà anche squadre di ben altro calibro. Proprio così è arrivata in bacheca un’Europa League nel 2020-2021, contro il Manchester United in finale.

Troppi i gol presi in questo avvio di stagione. A fronte di una maggior efficacia offensiva, la difesa ha iniziato a fare acqua da tutte le parti. Nove i gol presi, più di due di media, a fronte dei cinque segnati, che hanno garantito solo il successo sul Mallorca per 0-1. Nel match col Cadice la goccia che ha fatto subito traboccare il vaso, un 3-1 in una gara dove, sulla carta, il Villarreal era nettamente favorito.

Gattuso idea per il club di Liga

Ora la società deve pensare al successore e ci sono già alcuni nomi sul tavolo. In pole attualmente c’è Lopetegui, che è stato esonerato dal Siviglia dopo quattro anni finendo l’anno scorso al Wolverhampton. Dopo la salvezza ha lasciato l’Inghilterra e ora può essere pronto a una nuova avventura in Spagna.

Scalda di meno l’opzione Pacheta, esonerato l’anno scorso dal Real Valladolid dopo aver riportato la squadra di Ronaldo il Fenomeno in Liga. Ecco quindi che può esserci il nome a sorpresa e la suggestione Gennaro Gattuso potrebbe anche diventare qualcos’altro.

Il tecnico infatti ha già messo nel bagaglio esperienza in Liga. L’anno scorso era allenatore del Valencia, anche se l’avventura è terminata con una rescissione consensuale il 30 gennaio 2023, dopo un filotto da una sola vittoria in dieci partite. il tecnico vanta anche esperienza internazionale tra il biennio al MIlan e quello al Napoli, senza contare le decine di partite pesanti affrontate da calciatore.

Un profilo che quindi può calzare bene con le necessità del Villarreal, che potrebbe dare una nuova chance a un allenatore che sta attendendo solo l’occasione giusta per tornare in pista.