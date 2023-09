Un altro addio alla Juve: sirene spagnole per gennaio

Il mercato non si ferma. Un difensore della Serie A può partire in direzione Spagna. Ecco la squadra interessata!

Con la chiusura del calciomercato in Italia e in molte altre nazioni europee, alcuni club stanno già pensando alla prossima finestra per vendere o acquistare giocatori. Tra questi c’è una squadra spagnola che guarda in Italia e nello specifico in una big del nostro campionato.

Il Siviglia guarda in serie A, il difensore della Juventus è in uscita. Stiamo parlando di De Sciglio, l’osservato speciale del Siviglia, che a causa della tenuta fisica di Jesus Navas, sta valutando un possibile sostituto. Il mercato è chiuso ora ma a gennaio potrebbe esserci questo sorprendente trasferimento. Il pupillo di Allegri sembra essere nella lista dei nomi osservati, dato ormai la sua scarsa centralità nel progetto bianconero.

Sembra che in questa stagione sia ancora meno lo spazio disponibile per De Sciglio nella Juve di Allegri. Ecco perché alcuni club potrebbero pensare ad un acquisto low-cost come può esserlo il terzino ex Milan. L’affare potrebbe decollare definitivamente a gennaio, con la riapertura del mercato.

Il Siviglia cerca una pedina difensiva da alternare al suo capitano veterano, per farlo respirare e per cercare qualche garanzia in più a livello difensivo. L’identikit può corrispondere a quello del terzino bianconero, che sta cercando una squadra dove giocare qualche minuto in più.

De Sciglio può andare via: lo cerca il Siviglia per gennaio

Non è la prima volta in cui si sente parlare di De Sciglio come uno dei possibili acquisti del Siviglia. Nel 2020 la squadra spagnola lo ha più volte cercato ed è stata molto vicina al giocatore, che poi però ha deciso di rimanere a Torino.

3 milioni di euro il valore attuale del giocatore secondo Transfermarkt. La Juventus potrebbe decidere di cederlo a gennaio per incassare questa cifra in via definitiva, ma si potrebbe procedere anche con un’altra formula. Anche l’Atletico Madrid lo ha cercato negli anni scorsi, ma ora il Siviglia potrebbe chiudere definitivamente la questione.

De Sciglio ha giocato 116 partite con la maglia della Juve, segnando 2 gol e servendo 4 assist. Dopo il prestito al Lione, la Juventus non ha più dato la giusta importanza al difensore, che può partire in direzione La Liga e cercare più spazio.

Il terzino può trasferirsi da gennaio, e la Juventus potrebbe decidere di cederlo per capitalizzare su un giocatore che, di fatto, è in esubero. L’attuale contratto del giocatore scade nel 2025, ma l’impressione è che con la giusta offerta la Vecchia Signora, e il suo allenatore, possano decidere di salutarlo.