Salta la prima panchina in Premier League

Prima panchina pronta a saltare in Premier League: il tecnico a forte rischio dopo il nuovo ko interno, tifosi infuriati.

Come in Italia, anche nel resto d’Europa sono ripartiti i vari campionati nazionali e gli occhi di tutti vanno ovviamente sulla Premier League, il campionato europeo per eccellenza che ogni anno attrae tantissimi campioni.

Una Premier League che dopo quattro giornate ha già fatto capire che tutte le squadre dovranno vedersela ancora con il Manchester City di Guardiola. Il City, dopo il Triplete dello scorso anno, è intenzionato a dominare ancora in Inghilterra per un’altra stagione. Le squadre pronte a lottare con i Citizens non mancano ed anche la corsa all’Europa si preannuncia piuttosto avvincente.

Una corsa che, però, rischia di essere già compromessa per il Chelsea che, dopo aver fallito miseramente lo scorso anno, è partito malissimo in questa nuova stagione. I Blues hanno conquistato solo una vittoria in queste prime 4 giornate e nell’ultimo turno è arrivata una brutta sconfitta interna contro il Nottingham Forest. Sconfitta che potrebbe essere ora fatale per Pochettino che rischia di essere cacciato dalla dirigenza dei Blues dopo neppure un mese dall’inizio della stagione.

Premier League, disastro Chelsea: Pochettino rischia l’esonero

Il Chelsea è la squadra europea che più ha speso sul mercato nelle ultime due sessioni, ma non sempre investire molto è sinonimo di successo ed i Blues ne sono un chiaro esempio. L’inizio disastroso di Premier League ha fatto letteralmente infuriare i tifosi londinesi che chiedono un cambio di rotta immediato visto che non ci tengono a non disputare le coppe il prossimo anno.

Un cambio di rotta che vuole anche la dirigenza del Chelsea che potrebbe anche prendere nei prossimi giorni una decisione drastica, esonerando Pochettino. L’allenatore argentino non ha convinto per nulla in questo avvio di stagione e la sua panchina sta già traballando pericolosamente, considerato che la dirigenza dei Blues ha speso tanto sul mercato proprio per dargli una rosa competitiva e capace di ambire a grandi traguardi.

La nuova sconfitta contro il Nottigham Forest ha fatto perdere la pazienza a tutti ed in quel di Londra in molti sono concordi sul fatto che Pochettino vada messo subito alla porta per poter salvare la stagione che è solo alle prime battute. La sensazione, però, è che Pochettino potrebbe restare alla guida del Chelsea almeno per le prossime due partite contro Bournemouth e Aston Villa dove è chiamato a far risultato.

Il Chelsea avrebbe già dato al tecnico argentino l’ultimatum ed in caso di ulteriori sconfitte prenderà gli opportuni provvedimenti. Ad inizio stagione, in molti avevano pronosticato che Pochettino non sarebbe arrivato a Natale sulla panchina dei Blues, ma di certo nessuno si aspettava che l’argentino sarebbe stato a rischio esonero dopo solo 4 giornate.