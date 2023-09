Un solo acquisto e sei rinnovi: Giuntoli ribalta la Juve

Giuntoli ribalta la Juve. Il calciomercato si è chiuso il 1° settembre eppure l’operato della Juventus continua a far discutere e a dividere. Ora più che mai.

Il tempo fagocita tutto in un attimo. C’era una volta una Juventus guidata da Andrea Agnelli. Una società che è stata capace di portare a Torino un giocatore come Cristiano Ronaldo, acquistato dal Real Madrid per una somma di oltre 100 milioni di euro ed al quale è stato assicurato un ingaggio di 31 milioni di euro netti annui!

Una dirigenza che, fino agli ultimi anni in cui è rimasta in carica, ha investito grandi cifre per gli acquisti. Si pensi soltanto al doppio colpo in casa della Fiorentina di Rocco Commisso: 60 milioni per Federico Chiesa, nel 2020 e 80 milioni per Dusan Vlahovic, nel 2022. Ripensando a quegli anni, e a quei colpi, i tifosi della Juventus sono rimasti negativamente impressionati dal mercato della società bianconera, il primo firmato da Cristiano Giuntoli.

La recentissima storia della Juventus ci ha raccontato gli effetti devastanti sui conti della società bianconera dell’acquisto di Ronaldo e di come perfino i due acquisti ex viola si possano considerare dei passi più lunghi di quelli che le gambe finanziarie della Juventus potevano permettersi. Se non si tiene nel dovuto conto la recente gestione della società bianconera, non si può comprendere il non mercato della Juventus con il solo acquisto di Timothy Weah. Non si può comprendere la strategia che ha in mente Cristiano Giuntoli.

Giuntoli ribalta la Juve, come?

Il mercato estivo della Juventus ha avuto soltanto una stella polare che ha guidato, forzatamente, il suo cammino: il bilancio. Occorreva recuperare il più possibile dei mancati introiti dovuti all’esclusione dalle competizioni europee, ovvero circa 100 milioni di euro.

Cessioni e taglio degli stipendi le due vie obbligate. Ora Cristiano Giuntoli ha tracciato una terza, via, che è una sorta di appendice tecnica al taglio degli stipendi. Ne ha parlato il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Giovanni Albanese. “La Juventus lavora per prolungare i contratti di Vlahovic, Szczesny, Rugani e Kean con l’obiettivo di spalmare l’ingaggio e abbassare il costo azienda stagionale. Presto al tavolo anche con Chiesa e Iling: hanno scadenza nel 2025, un rinnovo breve può essere una soluzione“.

Le cessioni, anche quelle particolarmente dolorose come Nicolò Rovella alla Lazio, e i mancati rinnovi di contratti estremamente onerosi quali quelli di Di Maria, Paredes, Cuadrado hanno arrecato giovamento al malmesso bilancio juventino che spera, ora, di ricevere nuovo ossigeno dalla spalmatura degli ingaggi di quei giocatori che sarebbero stati anche ceduti qualora fossero arrivate le ormai celeberrime offerte irrinunciabili.

Il bilancio è l’unico vero presunto fuoriclasse inseguito dalla Juventus nel mercato appena terminato. E per la prossima stagione si vedrà, ma quasi tutto dipenderà dall’esito di quella appena iniziata.

