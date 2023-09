Calcio, che lutto: aveva 27 anni, tutti sotto shock

Il mondo del calcio è sconvolto dall’ennesima triste notizia. Questo lutto è un vero dramma, tante lacrime per la sua morte.

Il 2023 è stato un anno drammatico per il mondo dello sport. Diversi sportivi – giovani o meno giovani – sono venuti a mancare e ogni volta i tifosi hanno dovuto affrontare un vero dramma.

All’inizio di quest’anno sono deceduti – dopo una lunga malattia – Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli, due autentiche leggende del calcio italiano. Nonostante la scomparsa, più volte il mondo del calcio ha ricordato questi due calciatori e nelle ultime ore è venuto a mancare un’altra leggenda di questo sport. Nelle ultime ore è scomparso l’ex centrocampista di Milan e Sampdoria Giovanni Lodetti, venuto a mancare alla veneranda età di 81 anni. Un calciatore che ha fatto la storia dei colori rossoneri e che ha collezionato 17 presenze anche con la maglia della Nazionale italiana.

Quando a mancare è un giocatore ancora in attività la notizia è ancora più forte e ha scosso gli animi di milioni di appassionati. Si tratta di calcio femminile, ma nel suo paese la notizia ha scosso tutti. Maddy Cusack, calciatrice dello Sheffield United, ci ha lasciati a soli 27 anni: la ragazza ha collezionato oltre 100 presenze con la maglia del club inglese e nelle ultime ore è deceduta prematuramente. Non sono state rese note le cause del decesso.

Maddy era un’autentica icona per il club e – oltre a calcare i campi da gioco – era anche responsabile marketing del club. Distrutte le compagne di squadre e sui social tanti tra tifosi e colleghi hanno espresso la propria tristezza per questo atroce lutto. Stephen Bettis, ad dello Sheffield United, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Questa notizia è straziante, Maddy era conosciuta per la sua personalità e la sua professionalità, ci mancherà davvero tanto”.

Sheffield United Football Club is devastated to report the sad news of the passing of Maddy Cusack.

The Club and Maddy’s family would appreciate a period of privacy and will not comment further at this sad time.

— Sheffield United (@SheffieldUnited) September 21, 2023