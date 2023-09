Lukaku, annuncio improvviso e addio: è finita

Lukaku ha appena iniziato la sua prima stagione con la maglia della Roma, ma già si parla di una separazione a sorpresa: cosa sta succedendo?

Dev’essere la stagione del rilancio, per Romelu Lukaku, e finora il belga non sta deludendo. Ha già segnato 2 gol in sole 3 presenze con la maglia della Roma, tra Serie A ed Europa League, dimostrando che puntare su di lui è stata la scelta corretta. Eppure, il momento del centravanti ex Inter e Chelsea tutt’altro che ideale, al punto che sembra ormai ovvia una clamorosa separazione già dopo questo breve inizio di stagione.

Il rapporto con la Roma va a gonfie vele: i tifosi giallorossi possono stare tranquilli. Lukaku è stata infatti una delle poche note positive in queste prime complicate partite del club capitolino, e la sensazione è che possa continuare a essere determinante per Mourinho. I problemi fisici sembrano essere ormai alle spalle, e l’attaccante ha la convinzione giusta per rilanciarsi, dopo le ultime due stagioni poco brillanti.

I guai per Lukaku sono in realtà fuori dal campo, secondo quanto è stato rivelato in questi giorni. Si sarebbe infatti verificata una netta rottura tra il calciatore e Roc Nation, l’agenzia di management del rapper Jaz-Z, che ne curava la carriera. Una notizia importante dal punto di vista professionale, che coinvolge anche la Roma, in un certo senso. Ma non va sottolineato anche il peso mediatico che aveva avuto l’accordo in origine, dato che il belga era divenuto il primo calciatore seguito dall’agenzia americana.

Lukaku lascia Roc Nation: i motivi dell’inaspettata separazione

L’indiscrezione arriva dal ‘The Telegraph’, ma trova conferma nella recente lista degli assistiti pubblicata proprio da Roc Nation, nella quale figurano giocatori come Dimarco e De Bruyne, ma non Lukaku. La rottura sarebbe avvenuta nel corso dei mesi estivi, a causa di una profonda differenza di vedute sulla carriera dell’attaccante, tra l’agenzia e Lukaku stesso.

La punta trattava per andare all’Inter, ma la questione non si sbloccava, e Lukaku s’era così avvicinato alla Juventus. Una cosa che fece saltare le possibilità di accordo coi nerazzurri, e che complicò molto la ricerca di una nuova squadra da parte di Roc Nation.

Era anche stato trovato un ricco accordo per trasferirsi in Arabia Saudita, ma Lukaku ha rinunciato, preferendo restare in Europa, per accordarsi infine con la Roma. Tutta questa situazione non ha soddisfatto l’agenzia di Jay-Z, e alla fine il rapporto tra le parti si sarebbe chiuso.