Addio Inter: va a giocare con Dzeko

Dopo il passaggio di Dzeko al Fenerbahce i nerazzurri rischiano di veder volare a Istanbul anche un altro giocatore.

L’Inter ha messo a segno diversi cambiamenti nel suo reparto avanzato nel corso del calciomercato estivo, ma il rendimento dei nuovi attaccanti sta decisamente soddisfacendo Simone Inzaghi e tutta la tifoseria nerazzurra.

L’arrivo di Thuram, Arnautovic e Sanchez è servito a colmare le partenze di Lukaku, Correa e Dzeko. L’attaccante bosniaco è finito al Fenerbahce, dove ha già messo a segno sei reti tra Super Lig e Conference League. Dzeko ha sposato il progetto del Fenerbahce, che vuole tornare in vetta al campionato turco dopo tanti anni di digiuno: l’ultimo successo risale infatti al 2014. La notizia dell’ultim’ora è che molto presto l’Inter potrebbe fare i conti con un’altra partenza, sempre con destinazione Istanbul.

Come riportato anche dal sito Fichajes.net, infatti, uno degli obiettivi di mercato dei nerazzurri è dato molto vicino al Fenerbahce in queste ultime ore. Stiamo parlando di Nicolas De La Cruz, talentuoso centrocampista uruguaiano di 26 anni entrato nel mirino di molti big club europei. L’Inter segue da tempo il calciatore, ma ora rischia di veder sfumare il pallino di mercato.

De La Cruz va da Dzeko: l’Inter lo lascia scappare

De La Cruz è attualmente in forze al River Plate, dove sta sfoderando una serie di prestazioni convincenti che hanno richiamato l’attenzione di mezza Europa. Il suo contratto con lo storico club argentino scade il 31 dicembre 2025, ma l’impressione degli esperti di calciomercato è che il centrocampista potrebbe finire nel Vecchio Continente già nel 2024.

In prima linea sembra esserci proprio il Fenerbahce, che starebbe preparando l’assalto a De La Cruz già nel prossimo mercato di gennaio. Sempre secondo il sito Fichajes.net il club di Istanbul avrebbe messo nel mirino il 26enne uruguaiano e il mercato di gennaio pare essere l’occasione giusta per affondare il colpo.

Tuttavia il Fenerbahce dovrà fare i conti anche con una concorrenza molto agguerrita. Come ricorderanno di certo i tifosi della Lazio, un paio di mesi fa sembrava tutto fatto per il passaggio del centrocampista ai biancocelesti.

Alla fine la trattativa è saltata, ma un futuro in Italia per il talentuoso giocatore del River Plate non è affatto da escludere. Su di lui, infatti, ci sarebbe anche l’Inter, con Marotta e Ausilio che puntano a strappare il giocatore ai Milionarios a un prezzo basso, dato che nell’estate 2024 si arriverà all’ultimo anno di contratto del giocatore. In prima fila per l’uruguaiano resta comunque il Fenerbahce.