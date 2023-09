Il campione del mondo torna in panchina, firma in Arabia Saudita

L’Arabia Saudita rappresenta, in maniera del tutto inevitabile, il vero spauracchio del calcio occidentale, dal momento che muove una quantità di denaro davvero impressionante. Stavolta come allenatore si sta preparando ad un trasferimento che avrebbe del clamoroso addirittura un campione del mondo con la Nazionale italiana.

E’ davvero impressionante come il movimento calcistico saudita sia diventato un fattore in ambito internazionale in così poco tempo. Questa estate, infatti, come un fulmine a ciel sereno, è piombato sullo scenario internazionale assicurandosi calciatori ed allenatori di livello assoluto. E la sensazione forte è che da questo punto di vista, come si suol dire, il meglio debba ancora venire. Adesso un noto club, nello specifico l’Al-Shabab, ha messo nel mirino un allenatore a dir poco amato. Da calciatore, infatti, è stato tra i grandissimi protagonisti della conquista della Coppa del Mondo da parte della Nazionale italiana. Ed ora per lui si aprono le porte di una esperienza a dir poco intrigante.

Il campione del mondo vola in Arabia Saudita

Al netto di un atteggiamento un po’ snob da parte di quasi tutti, il movimento calcistico dell’Arabia Saudita si sta imponendo all’attenzione internazionale grazie ad ingaggi da urlo che stanno attirando da quelle parti campioni su campioni. Il primo ad aprire questa traccia è stato Cristiano Ronaldo, seguito poi a ruota da tanti calciatori. Da Brozovic fino ad arrivare a Benzema e Kante.

Stando a quanto raccontato da diversi media sauditi, l’Al-Shabab sta seriamente pensando a Gennaro Gattuso. Vuole, infatti, puntare sull’ex Milan e Napoli, tra le altre, dopo il licenziamento dell’ex allenatore Marcel Keiser. Come da politica nazionale, il loro intento è attirare da quelle parti tutti nomi di grido ed in grado di richiamare l’attenzione internazionale. E “Ringhio” corrisponde in maniera perfetta a questo identiki.

Gattuso firma con l’Al-Shabab

Si tratta di una pista molto calda, a quanto pare, che nelle prossime ore potrebbe surriscaldarsi ancora di più. Allo stato attuale delle cose, infatti, ancor di più dopo la cocente delusione rappresentata dalla trattativa sfumata con il Lione, non sono tante le opzioni sul tavolo per Gennaro Gattuso. Che è consapevole del fatto che lì può impostare un progetto destinato a crescere e con un ingaggio fuori portata praticamente per tutti, anche per i top club europei. L’Al-Shabab lo aspetta.