Via da Madrid: l’Inter lo prende a zero

Beppe Marotta è pronto a scatenarsi durante il calciomercato estivo: lascia Madrid e firma gratis con l’Inter

Vincere aiuta a vincere ma se ciò accade in uno dei derby più caldi e attesi, allora il sapore del successo vale doppio. È quello che sta vivendo l’Inter di Simone Inzaghi, dopo la Manita rifilata al Milan solo qualche giorno fa. Il pari in Champions arrivato in extremis ha dato ulteriore fiducia ai nerazzurri, anche se ovviamente c’è ancora qualcosa da rivedere.

I nerazzurri hanno dato l’ennesima conferma del fatto che per lo Scudetto sono in primissima fila. Che siano i favoriti poco cambia: sul campo, Simone Inzaghi ha già messo in chiaro tutto. Quattro vittorie in altrettanti apparizioni in campionato, un gioco propositivo che dà spettacolo mentre la difesa appare decisamente impenetrabile nonostante il pesante addio di Milan Skriniar. Ricetta perfetta? Probabile, ma adesso per il tecnico piacentino la priorità rimane una: continuare a macinare punti e approfittare del momento d’oro vissuto dalla sua Inter.

Ci sarà poi spazio già tra qualche settimana per le idee che – in vista della sessione invernale di calciomercato – potrebbero monopolizzare l’attenzione in casa Inter. Quella di gennaio è sempre stata una parentesi che raramente ha regalato sorprese di un certo valore per le grandi squadre. Ed è così che, infatti, Beppe Marotta e Piero Ausilio starebbero provando ad anticipare i tempi – e la concorrenza delle altri grandi società europee – avvicinandosi a nomi di assoluto valore che potrebbero vestire la maglia dell’Inter a condizioni favorevoli.

Magari a parametro zero, come hanno già insegnato i colpi Cuadrado, Thuram e Sanchez. Ed in tal senso i fari tornano ad essere puntati in Spagna, con uno dei gioielli che, grande protagonista in quel di Madrid, rischia di finire tra i nomi più caldi per l’Inter del futuro.

Colpaccio gratis, addio Liga: c’è l’Inter

La dirigenza della ‘Beneamata’ è attenta alle occasioni che da Madrid, sponda Atletico, il mercato potrebbe offrire durante l’estate 2024. Una riguarda la difesa, il reparto che probabilmente a lungo termine richiederà accorgimenti di un certo livello.

Mario Hermoso e l’Atletico Madrid sembrano decisamente più lontani per quel che riguarda il rinnovo contrattuale del difensore centrale – all’occorrenza terzino – classe 1995. 28 anni, ancora legato ai ‘Colchoneros’ fino al 30 giugno 2024, Hermoso in passato è stato accostato alla Serie A ed in particolar modo alla Juventus.

Ma adesso l’Inter sembrerebbe intenzionata ad approfittare del possibile addio a parametro zero del 28enne di Madrid, accaparrandosi ancora una volta uno dei calciatori in via di svincolo più ambiti del panorama europeo. Fino a questo momento Hermoso ha comunque collezionato 331′ in campo con la maglia dell’Atletico Madrid, con 4 presenze all’attivo.