È ufficiale, dice addio all’Inter: messaggio toccante

Nonostante il grande successo nel derby, in casa Inter bisogna registrare un addio che spiazzato tanti tifosi nerazzurri.

L’Inter di Simone Inzaghi ha iniziato la propria stagione come meglio non poteva. La ‘Beneamata’, infatti, è l’unica squadra del nostro campionato a punteggio pieno con 12 punti raccolti nei primi quattro turni della Serie A di quest’anno.

Il successo più importante, avvenuto in questo primo scorcio di stagione, è ovviamente quello arrivato sabato scorso nel derby contro il Milan di Stefano Pioli. La squadra di Simone Inzaghi, ha letteralmente travolto i rossoneri sia dal solo dal punto di vista del risultato (5-1) che dell’intera prestazione.

Il Milan, di fatto, ci ha capito ben poco nel derby di sabato. La differenza tra le due squadre, infatti, è stata palese sin dai primi minuti della gara. Tuttavia, al netto della felicità di questo super inizio di stagione, in casa interista bisogna registrare un addio che ha lasciato di ‘sasso’ tanti tifosi della ‘Beneamata’.

Inter, Eva Gini lascia il canale ufficiale del team meneghino: il lungo messaggio della conduttrice

La conduttrice Eva Gini ha infatti detto addio al canale ufficiale dell’Inter, ovvero ‘Inter TV’. A dare l’annuncio, tramite un lungo post sul proprio profilo ufficiale Instagram, ci ha pensato la stessa giornalista: “16/09/2023, Inter-Milan 5-1. Guardando dall’alto quello che è successo. Cari tifosi, non posso più rimandare nel dirvi una cosa che ormai già sapete. L’ultima finale di Champions League è stata anche la mia ultima diretta su Inter TV”.

Il post di Eva Gini poi continua: “Ho letto tutti i vostri messaggi in queste settimane e tutti i vostri commenti in cui mi avete domandando come mai non fossi in onda.” La giornalista chiede anche scusa ai sostenitori interisti: “Scusatemi se non ho risposto, ma per la prima volta della mia vita non ne sono stata capace. Era come riaprire una ferita che sto curando con lavoro, amore e pazienza.”.

Il pensiero per i tifosi dell’Inter poi si conclude così: “C’è stato il dolore in queste settimane. Ora sta passando, ed è lo stimolo che mi porta a fare qualcosa di più grande. Voglio che sappiate che non me ne sarei mai andata via e che non ho potuto salutarvi come avrei voluto e sentito. Nonostante tutto questo, ho il cuore di colmo di gratitudine per tutto quello che ho vissuto in questi anni”.

Eva Gini ha poi ringraziato la stessa ‘Beneamata’: “Cara Inter, posso dirti che sei stata un Grande Amore al quale ho dato tutto, senza risparmiarmi mai. Ora è tempo di guardare dall’alto quello che è già e quello che sarà. Eternamente grata”.