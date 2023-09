Serie A, scudetto già assegnato: nessun dubbio

Non ci sono dubbi: la lotta per lo scudetto è già decisa, con il tricolore che, quindi, è già assegnato. Ecco tutti i dettagli

Si preannunciava grande spettacolo per un ‘Derby della Madonnina’ d’alta classifica e spettacolo è stato per merito dei nerazzurri.

Gli uomini di Simone Inzaghi hanno asfaltato i cugini rossoneri con un inappellabile 5-1 e un dominio in ogni zona del campo. Quarta vittoria consecutiva e testa della classifica solitaria per la ‘Beneamata’ che con la squillante vittoria contro il Milan spaventa i suoi diretti concorrenti.

Dunque, l’Inter ha lanciato cinque squilli che se non hanno determinato la prima fuga in campionato, visto che la Juventus la tallona (due i punti di ritardo degli uomini di Max Allegri), hanno comunque provocato scossoni in un’altra graduatoria.

L’esaltante vittoria dell’Inter nel Derby col Milan e l’ottimo inizio di stagione della Juventus hanno spinto i bookmakers a rivedere le loro quote scudetto. I quotisti delle principali agenzie di scommesse non hanno dubbi: per lo scudetto sarà un duello tra la ‘Vecchia Signora’ e la ‘Beneamata’, con il possibile inserimento del ‘Diavolo’ rossonero a dispetto del ko nella stracittadina meneghina.

Ecco le nuove quote scudetto: Inter favorita

La quota dell’Inter, infatti, è scesa da 3.35 a 2.20 così come registra un netto decremento anche quella che riguarda la Juventus, la cui vittoria dello scudetto è quotata 3.85 volte la posta, la stessa del Milan. Scivola il Napoli che passa da 4.75 a 5.25. Dopo i campioni d’Italia in carica ci sono, nell’ordine, la Roma, quotata a 25, l’Atalanta, data a 31, e la Lazio a 34.

Insomma, per i principali bookmakers l’Inter è la favorita per il tricolore che consentirebbe ai nerazzurri di appuntarsi al petto la tanto agognata seconda stella. D’altra parte, la superiorità dell’Inter in questo primo scorcio di campionato è stata netta: solidità difensiva, nonostante un pacchetto difensivo quasi nuovo di zecca dati gli addii di André Onana e di Milan Skriniar, e soprattutto un potenziale offensivo che pochi in Serie A possono vantare.

Nella giornata in cui Lautaro Martinez, principale bocca da fuoco della ‘Beneamata’ e attuale capocannoniere, non ha timbrato il cartellino dei marcatori, ci hanno pensato i suoi compagni di reparto a farne degnamente le veci.

Contro i rossoneri sono andati a segno Henrikh Mkhitaryan, autore di una doppietta, Marcus Thuram, che sempre più si candida al ruolo di acquisto top dell’ultima sessione estiva di calciomercato, Hakan Çalhanoğlu, che ha trasformato il rigore assegnato ai nerazzurri per il fallo sul ‘Toro’ Martinez, e Davide Frattesi, ancora in gol dopo la doppietta in Nazionale.

Uno strapotere che induce i principali bookmakers a considerare lo scudetto come già assegnato ai nerazzurri ma l’ultima parola spetta al campo dove i rapporti di forza possono mutare da un giorno all’altro.

