Adios Juventus: finisce nello scambio col baby prodigio

Svolta improvvisa per il calciomercato della Juventus: lo scambio con il gioiellino firma il definitivo addio ai bianconeri

L’estate della Juventus ha visto pochi cambiamenti, soprattutto tra le entrate, e tanti addii. Da Di Maria e Cuadrado, passando per Bonucci fino a Paredes. Ma l’idea del club torinese è stata quella di rilanciare un gruppo considerato comunque ancora competitivo, puntellando solo dove strettamente necessario e ribadendo la fiducia a Massimiliano Allegri.

L’inizio di stagione della ‘Vecchia Signora’, che al di là della Coppa Italia quest’anno non avrà competizioni extra oltre alla Serie A, è stato comunque molto positivo. E la speranza, di tifosi e addetti ai lavori bianconeri, rimane quella di rivedere una Juventus competitiva e magari vincente. Già dal prossimo maggio.

Ma intanto il neo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, dopo aver firmato il capolavoro Napoli con l’ultimo Scudetto conquistato con merito dagli azzurri, è pronto già a muoversi con largo anticipo per la prossima stagione. Uno dei nodi da sciogliere rimane il centrocampo, a maggior ragione dopo l’amarissima vicenda legata all’ormai sicura squalifica di Paul Pogba.

Dopo i controlli di rito nel post Udinese-Juventus, il francese è risultato positivo al testosterone ed il verdetto potrebbe portare ad una sospensione dai 2 ai 4 anni, chiudendo anticipatamente la sua seconda avventura in terra torinese. E se sul taccuino di Giuntoli i possibili eredi non mancano, notizie decisamente inattese arrivano anche per quel che concerne l’attacco.

Lo scambio si farà: bye bye Juventus

Novità importanti dalla Spagna, ed in particolare è il portale iberico ‘Elgoldigital.com’ a lanciare una notizia decisamente negativa per i piani bianconeri. Secondo quanto riferito, infatti, uno degli obiettivi che già nei mesi scorsi erano stati sondati è destinato a sfumare la prossima estate.

Si tratta dello spagnolo Suso, in forza al Siviglia con il quale grazie all’ottimo feeling con Mendilibar l’anno scorso è riuscito a dare un contributo significativo nella vittoria dell’Europa League. La Juventus ci ha provato a riportare Suso in Italia ma pare proprio che la possibile trattativa – anche per l’immediato futuro – possa saltare definitivamente.

Sembra infatti che la società spagnola, vista la discontinuità di Suso e gli ormai vicini 30 anni d’età, sia disposta a metterlo sul mercato. E, anzi, utilizzare l’ex milanista come pedina di scambio nell’estate 2024 per arrivare al gioiello dell’Almeria Largie Ramazani. Una doccia fredda, dunque, per Allegri: bisognerà orientare altrove le idee per rimpolpare un attacco nel quale Suso si sarebbe integrato a meraviglia.