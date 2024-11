Serie A, si rivede Allegri: oggi è presente allo stadio

Si rivede Allegri in Serie A, oggi presente allo stadio. È il candidato alla panchina di un club ai vertici del calcio italiano.

In Serie A è “allenatore cercasi”. E se da una parte si sono registrate le voci sul ritorno in Italia di Roberto Mancini, che manca in Serie A praticamente dal 2016, un decennio pieno quasi, dall’altra ci sono quelle costanti su Allegri.

La verità, quella che si è raccontata, è che Massimiliano Allegri vorrebbe viversi un’esperienza diversa da quella da subentrato, che però non esclude. Non può farlo per diversi motivi. Alle condizioni giuste, nel posto giusto, Allegri potrebbe tornare. E oggi, proprio in quello stadio, viene anticipato quello che accade sugli spalti con la sua ingombrante presenza.

Si rivede Allegri: oggi allo stadio, la rivelazione

Era così lontano dagli occhi indiscreti, Massimiliano Allegri, nominato e pluri-nominato alle candidature per le panchine in Serie A. Niente candidature ai premi, ma posti di lavoro, si intende. Quelli che il padre, in una delle recenti interviste – Massimiliano ha deciso di non parlare più da quando ha salutato la Juventus -, ha dichiarato di volere per suo figlio, proprio in virtù della voglia di allenare, di mettersi in gioco.

Allegri è uno di quelli infermabili, che vuole il campo, ma che sa anche meditare e attendere l’occasione giusta.

Per la prima volta succederà questa sera, in occasione di Inter-Napoli, che Allegri si mostrerà di nuovo al pubblico del calcio. A Milano non vorrà perdersi assolutamente la sfida Scudetto, in un match che magari vorrà tornare a vivere da protagonista, come allenatore di uno dei club alla portata di chi in Italia ha vinto quanto lui e che vorrebbe tornare a sollevare al cielo un trofeo così prestigioso come quello della Serie A, come gli è successo appunto tra Milan e Juventus.

Allegri è già allo stadio: la rivelazione in mattinata

Secondo quanto svelato da La Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri sarà uno degli ospiti a San Siro, per Inter-Napoli. Proprio a San Siro, assieme al Commissario Tecnico e tanti altri volti noti del calcio. Ma è chiaro che la figura di Allegri a San Siro, riaccende i rumors di calciomercato che lo riguardano. Perché, la non più certa posizione di Fonseca, che continua a vivere alti e bassi a Milano, sponda rossonera, vede sempre in pole Allegri come possibile sostituto del portoghese al Milan.

Allegri in Serie A: pronto il ritorno, la destinazione

Tra i rumors legati al ritorno di Allegri, figurano sicuramente Roma e Milan. La seconda però, più della prima, è l’opzione concreta, forse unica, tra le due. Perché alla Roma potrebbe finire Roberto Mancini, ex Commissario Tecnico della Nazionale azzurra e dell’Arabia Saudita. Ma la posizione traballante di Fonseca, riaccende la possibilità di vedere Allegri in Serie A, pronto a rilanciare il Milan che potrebbe aggrapparsi all’ultimo treno Scudetto con Max Allegri, dopo la sosta, affrontando proprio la sua ex Juventus.