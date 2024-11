Fonseca di nuovo a rischio: cambia tutto al Milan

Il Milan continua con i suoi alti e bassi che non fanno affatto bene alla costruzione di un futuro migliore e sotto accusa ci finisce sempre Fonseca.

Dopo la vittoria contro il Real Madrid è arrivato un pareggio pirotecnico contro il Cagliari che ha scontentato ovviamente tutti i tifosi del Milan che, però, erano stati avvisati del pericolo. Sì, perché Fonseca dopo il Bernabeu aveva detto che con i sardi sarebbe stato più complicato vincere e fare una partita di grandissimo livello, conscio del fatto che la squadra sarda sarebbe stata più chiusa e non avrebbe permesso ai calciatori rossoneri di giocare il pallone come sapevano.

Dopo il 3-3 di Cagliari, Fonseca è finito di nuovo sotto accusa e ora è di nuovo a rischio esonero: la sua avventura al Milan è come un giro sulle montagne russe.

Milan, Fonseca sotto accusa: è lui il colpevole

Il pareggio di Cagliari ha aperto di nuovo le ferite che sembravano socchiudersi per i tifosi del Milan: dopo la vittoria di Madrid è stata solo un colpo di genio?

L’avventura di Fonseca al Milan non è iniziata con il piede giusto e vive di alti e bassi continui che un giorno lo rendono il re della Milano rossonera e il giorno dopo lo rendono un allenatore qualsiasi che non merita di stare su una panchina così prestigiosa.

Secondo le ultime notizie di casa Milan, ora c’è di nuovo Fonseca sotto accusa e può rischiare il posto in panchina.

Fonseca a rischio esonero: le ultime

Il Milan e Paulo Fonseca vivono giornate intense e di grande pericolo in vista del futuro. L’allenatore portoghese ha dimostrato di avere qualità umane e tecniche importanti ma non è entrato definitivamente nel cuore e nella testa dei calciatori del Milan. Riesce a motivarli quando ci sono partite di primissimo ordine come il derby contro l’Inter e la Champions League contro il Real Madrid, ma poi perde tutta la sua intensità quando si affrontano squadre “normali”.

Il futuro di Paulo Fonseca è continuamente sotto processo: il tecnico portoghese era diventato l’erore del mondo rossonero dopo Madrid e ora, invece, è di nuovo sotto accusa.

Secondo quanto emerge dopo il pareggio contro il Cagliari, Paulo Fonseca è di nuovo a rischio esonero e il suo posto in in panchina ora è veramente a rischio.

Quando si decide il futuro di Fonseca

Il futuro di Paulo Fonseca si decide entro la fine del 2024. Il tecnico portoghese ha ancora tante partite per confermare il suo status di grande allenatore e per questo motivo dovrà dimostrare di essere all’altezza sia in Champions League che in Serie A.

Al suo posto, tra i nomi che sono circolati in questo periodo, potrebbe esserci Edin Terzic, ex allenatore del Borussia Dortmund che ha fatto benissimo in Germania e ora aspetta una nuova chiamata.