Rottura totale con Fonseca, va via a gennaio: firma in Spagna

Sembrava potesse essere uno degli uomini immagine del Milan di Paulo Fonseca in questa stagione, ma non sarà così.

Stando alle ultime notizie, infatti, le continue panchine delle ultime settimane, alle quali si aggiungono anche una serie di problemi fisici che difatti non l’hanno aiutato. L’impressione, comunque, è che infortuni o non infortuni il calciatore difficilmente sarebbe entrato nelle gerarchie dell’allenatore portoghese, come confermano anche le esclusioni di quando difatti era a disposizione.

A fronte di tutto questo il giocatore nel prossimo calciomercato invernale saluterà con ogni probabilità il Milan con destinazione Spagna, dove ad aspettarlo c’è una squadra disposta a farlo tornare a sentire importante, cosa che nelle ultime esperienze della sua carriera non è praticamente quasi mai accaduta.

Rottura totale con Fonseca, va via dal Milan a gennaio

Parlare di calciomercato potrebbe sembrare essere piuttosto prematuro, ma non quando si tratta del Milan, visto che dalle parti di via Aldo Rossi si starebbero cercando di anticipare in vista della prossima sessione invernale di trasferimenti, dove la dirigenza rossonera punterà a rinforzare e completare ulteriormente la formazione di Paulo Fonseca.

Prima di parlare di ogni operazione in entrata, però, il Diavolo dovrà prima liberarsi di alcuni esuberi, come ad esempio l’attaccante, che nonostante le grandi aspettative è stato alla fine rilegato ai margini del progetto tecnico rossonero dall’allenatore portoghese, che è come se non lo vedesse proprio. A fronte di questo il calciatore starebbe seriamente valutando la possibilità di andare via nel prossimo calciomercato, così da poter tornare ad essere quello che in passato è stato in più squadre: protagonista.

Dunque, stando a quanto riportato da Ekrem Konur sui propri canali social, con ogni probabilità Luka Jovic lascerà il Milan a gennaio. Allo stesso tempo non è da escludere neanche una sua permanenza in rossonero, ma il fatto che Fonseca possa addirittura arrivare a preferirgli Camarda, classe 2008, è tutto un dire.

Lascia il Milan per la Spagna: svelato dove giocherà

Luka Jovic lascerà il Milan nel prossimo calciomercato invernale salvo incredibili colpi di scena. Continuare insieme sarebbe controproducente per tutte le parti in causa, ed è per questo che il serbo starebbe vagliando tutte le soluzioni che gli starebbero arrivando sul tavolo in queste settimane.

Su tutte quella del Villarreal, che potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti con il Milan per convincere l’attaccante a sposare il progetto del Submarino Amarillo. Allo stesso tempo, però, su Jovic starebbe lavorando in sordina anche lo Zenit di San Pietroburgo, pronto addirittura a riempire di oro il 9 rossonero pur di convincerlo ad approdare in Russia.