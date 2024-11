Dalla Francia: “I calciatori hanno scelto Zidane, chiesto l’esonero immediato”

Dalla Francia hanno svelato la richiesta esplicita di andare su Zinedine Zidane, nel clamoroso colpo di scena che arriva alla sosta.

In questo week-end c’è stato l’ultimo impegno in campionato, poi c’è la sosta per le Nazionale. I calciatori francesi hanno indicato il nome di Zizou Zidane, secondo quello che si racconta, nella rivelazione dall’estero che ha ben presto fatto il giro del mondo, in merito alle notizie che riguardano lo storico Pallone d’Oro ex Serie A ed ex pluri-titolato allenatore al Real Madrid.

Da quando ha lasciato il Real Madrid non ha clamorosamente ancora trovato un’altra esperienza, Zinedine Zidane, ma le cose potrebbero cambiare. E potrebbero cambiare adesso, attraverso la richiesta dei calciatori francesi che, per dare uno scossone, avrebbero indicato proprio il nome dell’ex allenatore del Real Madrid.

“I calciatori hanno chiesto Zidane in panchina”: l’indiscrezione

I media francesi hanno svelato tutto quello che sarebbe successo, presumibilmente, tra i calciatori francesi e la richiesta diretta in merito all’esonero con sostituto Zidane.

Secondo l’indiscrezione, che ha fatto poi il giro del web in merito alle notizie che sono circolate sui calciatori che hanno chiesto appunto l’approdo di Zidane, al posto dell’attuale allenatore, finito al centro delle critiche per gli altalenanti risultati recenti.

In Nations League, oltretutto, la Francia sarà avversaria dell’Italia. E proprio in queste ore, con i diversi calciatori francesi che giocano pure in Serie A, sono circolate le notizie sulla delicata posizione di Deshamps e sulla “richiesta” da parte degli stessi di prendere Zidane, in vista del Mondiale che sarà per la Francia.

Zidane subito: la richiesta esplicita dei calciatori

Rimbalza anche in Spagna, la voce su Zidane, con Todofichajes che svela quelle che sono le notizie sul futuro di Zidane, tecnico che “intriga” anche il Real Madrid. Perché Carlo Ancelotti, malgrado l’ultima vittoria in campionato nel corso di questo week-end, non ha il posto saldo. E per rivitalizzare un Mbappè ancora non al meglio, potrebbe volerci proprio il francese. Da chiarire se lo allenerà con la Francia o in Spagna, col Real Madrid.

Chi sono i calciatori che hanno chiesto l’arrivo di Zidane?

Ovviamente adesso, i tifosi, si interrogano sui nomi dei calciatori che hanno chiesto l’arrivo di Zidane, al posto di Deschamps. Dalla Francia è scoppiata la polemica, attorno a questa situazione che riguarda appunto i giocatori coinvolti. Tra questi, potrebbe figurare anche il nome di Maignan e di Theo Hernandez del Milan, oltre ai senatori della Francia come Mbappè e gli altri. Oltretutto, quest’ultimo, non è stato clamorosamente convocato, per scelta tecnica.