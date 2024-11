Esonero immediato: hanno chiamato Zidane in panchina

Fermo da oramai qualche anno a questa parte, Zinedine Zidane potrebbe presto tornare ad essere protagonista su una delle panchine più blasonate d’Europa.

Stando alle ultime notizie, infatti, il francese sia il nome in cima alla lista dei desideri della società nel momento in cui dovesse concretizzarsi l’esonero del collega. Al momento sarebbero in corso delle delicate valutazioni che presto, però, potrebbero portare alla separazione fra le parti ed il ritorno in panchina di Zidane, che accantonata la possibilità di diventare CT della Francia, potrebbe accettare questa destinazione per dimostra di essere ancora uno dei migliori allenatori in circolazione, se non addirittura il più bravo di tutti.

Zidane torna in panchina subito dopo l’esonero

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Zinedine Zidane, che dopo questi anni sabbatici potrebbe tornare ad allenare in alti livelli in Europa. La sua idea è sempre stata quella di diventare il nuovo CT della Francia, ma il destino (e Deschamps) ha voluto che questa cosa non accadesse, motivo per il quale il francese ha rivalutato e riaperto alla possibilità di diventare allenatore di club.

A fronte di questo nel corso di questi mesi tantissime squadre avrebbero bussato alla sua porta, ma nessuna di queste, sia a livello economico e tecnico, l’avrebbero convinto al punto da fargli accettare la panchina. Presto le cose potrebbero però cambiare, visto che nei prossimi giorni potrebbe saltare una panchina che di diritto è di Zinedine Zidane nel momento in cui il club decida di cambiare allenatore. Ovviamente non c’è nessuna regola scritta, ma solo un profilo come il francese potrebbe reggere il blasone di una posizione del genere.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di adnkronos.com, nel momento in cui decidesse di esonerare Carlo Ancelotti, in bilico dopo l’ultimo catastrofico mese della sua squadra, il Real Madrid non ci penserebbe due secondi a riportare al Santiago Bernabeu Zinedine Zidane, anche se Florentino Perez starebbe valutando altri due profili.

Zidane e non solo: tutti i nomi per la panchina

Il nome di Zinedine Zidane sta tornando ad alleggiare dalle parti del Santiago Bernabeu. In caso di esonero di Carlo Ancelotti, infatti, il Real Madrid punterebbe proprio sul francese per cercare di dare un senso, ed una scossa, alla stagione dei Blancos.

Da capire, dall’altro lato, se il diretto interessato sarebbe disposto a compiere questo ritorno, tutt’altro che scontato considerate le sue ultime uscite pubbliche. Per questo motivo, stando a quanto riportato da adnkronos.com, Florentino Perez starebbe valutando anche i profili di Massimiliano Allegri e Xabi Alonso in caso di cambio allenatore, con l’italiano che rappresenterebbe essere una strada decisamente più percorribile rispetto a quella che porta allo spagnolo, complice anche il fatto che è libero. Staremo a vedere.