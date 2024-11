Allegri sta tornando: realizza un sogno, c’è l’annuncio

Dove sta andando Massimiliano Allegri? Nuovi aggionamenti sul futuro del tecnico. C’è una big che sta pensando a lui.

Allegri ci spera, sta contando i giorni per poter ritornare ad allenare. Il tecnico adesso è vicino ad una svolta grazie ai recenti risultati negativi della big, che sta riflettendo riguardo l’esonero del mister.

In caso di addio, Allegri può essere un serio candidato per la panchina. Ecco le ultimissime riguardo la prossima destinazione dell’allenatore che ha grandi motivazioni per poter ritornare ad allenare.

Momento davvero difficile per la squadra che si trova in una situazione compromettente in classifica. I recenti risultati negativi hanno aperto un punto interrogativo anche sull’allenatore che, fino a poco tempo fa, era considerato intoccabile dal club.

Le sconfitte, invece, hanno fatto riflettere la società che sta meditando il da farsi in vista del futuro. Allegri è sull’uscio ed è pronto ad entrare in scena al momento opportuno.

L’occasione è clamorosa ed può davvero cambiare il futuro del tecnico che è reduce da tre stagioni frustranti con la Juventus.

Occasione per Allegri: il tecnico ci spera, ecco dove può andare

Sfumata l’opzione Manchester United, che ha deciso di puntare su un tecnico giovane come Amorim, per Allegri possono aprirsi le porte di un’altra grande del calcio europeo.

Già cercato in passato, prima del ritorno alla Juventus, adesso il tecnico ha la possiblità di realizzare il suo sogno e accomodarsi sulla panchina dell big che sta vivendo un momento particolare e assai complicato.

Le sconfitte certificano il momento no della squadra, che anche in campionato è indietro rispetto alle previsioni. Adesso Florentino Perez medita il cambio in panchina con l’esonero di Carlo Ancelotti.

A Madrid si fanno sempre più insistenti le voci di un addio anticipato di Ancelotti che può essere silurato da un momento all’altro. Per la sostituzione, la dirigenza spagnola può prendere in considerazione anche la candidatura di Allegri che potrebbe andare al Real Madrid.

Real Madrid: esonero Ancelotti, Allegri ci spera

Non c’è solo Allegri nella lista di Florentino Perez. Il presidente, infatti, valuta anche altre opzioni come quella di Raul e Solari, che conoscono molto bene l’ambiente madrileno.

Tutte ipotesi, queste, che non trovano conferme visto che per il momento c’è totale fiducia in Ancelotti che si gioca il tutto per tutto nei prossimi mesi.

La certezza, comunque, è che alla fine di questa stagione possa arrivare la separazione con Ancelotti che a quel punto può pensare di ritornare anche in Serie A.