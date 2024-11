Addio Real Madrid: Ancelotti torna in Serie A, c’è una novità

Profonda crisi in casa Real. La sconfitta contro il Milan ha confermato il periodo no della squadra madrilena che adesso ha inizato a mettere in discussione Carlo Ancelotti.

Occasione per le italiane, che possono decidere di puntare su uno degli allenatori più vincenti della storia. L’addio da Madrid può aprire le porte al ritorno in Serie A di Re Carlo che ha la possibilità di tornare dopo l’ultima esperienza al Napoli.

L’avventura in azzurro non è stata positiva, con l’esonero che è arrivato verso l’inizio della seconda stagione. Le motivazioni di Ancelotti, di tornare a vincere in Italia, sono alte: ecco quale club potrebbe dargli la possibilità di allenare ancora in Serie A.

Ancelotti può tornare in Serie A?

La seconda sconfitta di fila ha fatto suonare il campanello d’allarme in casa Real Madrid. La società spagnola, infatti, ha iniziato a valutare con attenzione la posizione di Carlo Ancelotti che, nonostante goda della fiducia piena di Florentino Perez, sembra essere arrivato al capolinea della sua seconda avventura con i Blancos.

Lo spogliatoio è diviso e la situazione che sta vivenda in Spagna Carletto non è delle più semplici. Servirà tutta la sua esperienza per uscire fuori da questa crisi. Intanto, in città già circolano i nomi dei possibili traghettatori.

Nel caso in cui la situazione dovesse sprofondare, l’esonero di Ancelotti potrebbe aprire le porte all’arrivo sulla panchina del Real Madrid dei giovani Raul o Santiago Solari.

La sensazione è che comunque vada a finire questa stagione, la prossima estate potrebbe arrivare la separazione con Ancelotti che a questo punto potrebbe tornare ad allenare in Serie A.

Ancelotti alla Roma? Pazzia dei Friedkin per la prossima stagione

Il nome che potrebbe mettere d’accordo tutti e tranquillizzare la piazza giallorossa che in questo momento è in uno stato di forte agitazione a seguito dei recenti risultati negativi della squadra.

Un sogno nel cassetto anche per Carletto, che da giocatore ha vinto con la Roma 4 Coppe Italia ed uno Scudetto.

Un colpo ad effetto che è nelle possibilità dei Friedkin, che in questo momento sono in enorme difficoltà. Ecco perché in caso d’addio dal Real Madrid, la proprietà americana potrebbe fare un tentativo per portare sulla panchina della Roma Ancelotti che avrebbe la possibilità di tornare nella Capitale e provare a vincere da tecnico dei giallorossi e raggiungere un altro grande traguardo nella sua carriera da mister.