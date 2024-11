Calciomercato, tutti pazzi di Bonny: lo comprano già a gennaio

Il calciomercato di gennaio sarà incentrato sulla ricerca dei nuovi bomber: c’è Ange-Yoan Bonny al centro di voci e di possibili cambi di maglia.

L’attaccante del Parma sta facendo benissimo in questa sua prima stagione in Serie A e nei primi scampoli ad alti livelli sta dimostrando di poter essere all’altezza di grandi palcoscenici. Essendo giovanissimo è finito nel mirino delle grandi già in estate ma nessuna squadra si è fidata totalmente del suo talento e nessuno ha voluto investire cifre importanti per portarlo tra le proprie fila.

Il futuro di Bonny sembra poter essere estremamente radioso e già a gennaio il suo nome tornerà in cima alla lista dei più chiacchierati perché è il desiderio di diverse big.

Calciomercato Serie A: colpo Bonny a gennaio

Bonny è un attaccante moderno, completo e giovanissimo: il suo profilo interessa da tempo a tante squadre importanti che ora possono già acquistarlo per rinforzare le proprie fila.

Le prestazioni di Bonny con il Parma sono state estremamente convincenti per tante squadre che cercano un nuovo attaccante e ora il nome del francese è finito in cima alla lista dei desideri di diversi club che vogliono provare già a chiudere l’affare, anticipando la concorrenza.

Secondo le ultime notizie di mercato, Ange-Yoan Bonny è il colpo che le big stanno già provando a chiudere per gennaio: ci sono contatti in corso.

Bonny nella big: dove può andare a gennaio

Ci sono molte squadre che stanno seguendo Ange-Yoan Bonny, sia in Italia che all’estero. Per la Serie A ci sono praticamente tutte le big che si sono accorte del suo enorme talento già nella passata stagione, lo hanno segnato nei propri taccuini e ora ne hanno studiato da vicino le potenzialità, confermando quanto di buono avevano precedentemente segnalato.

Dopo i primi mesi in Serie A da protagonista con il Parma, Bonny è pronto al grande salto e già a gennaio potrebbe cambiare maglia per andare a rinforzare uno dei top club del nostro campionato.

Dove può andare Bonny a gennaio? La squadra che ne avrebbe più bisogno è la Juventus che non ha un vice-Vlahovic e potrebbe pensare al colpo “low cost” per poter gestire il resto della stagione nel migliore dei modi. Ma su di lui ci sono anche Inter e Milan.

Bonny a gennaio per la Juventus: le cifre

Ange-Yoan Bonny è uno dei colpi che sta studiando la Juventus per gennaio. Cristiano Giuntoli sa bene che sulle sue tracce ci sono anche tutti gli altri top club e vuole provare ad anticipare la concorrenza. E se dovesse riuscirci, a quel punto per Vlahovic il posto da titolare non sarebbe più al sicuro, perché Bonny è un attaccante mobile proprio come piace a Thiago Motta.

Il Parma, però, non è una bottega economica e a gennaio non metterà i saldi. Per cedere Bonny, il club emiliano chiede non meno di 20 milioni di euro.