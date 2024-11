Calciomercato, i tre attaccanti che l’Inter vuole per la prossima stagione

Il calciomercato è già entrato nel vivo in vista della prossima stagione: ci sono tre nuovi attaccanti per la rosa di Simone Inzaghi.

I nerazzurri sono al centro di un momento importantissimo per il presente e per il futuro. La rosa costruita in estate ha sicuramente una tasso di qualità molto elevato che ha creato aspettative altissime in tutta la tifoseria che vuole continuare a vincere e provare a fare sempre meglio anche in Europa. La situazione legata al futuro dell’Inter è già ben chiara alla dirigenza che si è messa al lavoro per migliorare la rosa con il calciomercato estivo.

L’Inter va migliorata e perfezionata in tutti i reparti ma è soprattutto l’attacco che ha bisogno di un importante restyling: ci sono tre attaccanti nel mirino.

Calciomercato Inter, rivoluzione in attacco in estate

L’Inter è già attenta alle mosse di calciomercato che andranno messe in atto nella prossima stagione. Marotta e Ausilio vogliono farsi trovare pronti e non partecipare ad aste inutilmente dispendiose.

I nerazzurri sono in corsa per lo Scudetto e soprattutto per fare ancora meglio in Europa rispetto alla scorsa stagione. I numeri sono tutti dalla parte di Simone Inzaghi e della squadra ma per il futuro c’è sicuramente bisogno di numerosi miglioramenti per far sì che la squadra possa stabilirsi a un certo livello.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Inter è alla ricerca di tre attaccanti per la prossima stagione: è pronta la rivoluzione.

Inter, due attaccanti dalla Serie A

L’Inter in questo momento può contare solo su tre attaccanti: Lautaro, Thuram e Taremi, con Correa e Arnatuovic che sono quasi sempre fuori e non stanno rendendo per come avrebbe voluto Simone Inzaghi. Per questo motivo la società sta iniziando a pensare seriamente alla sosituzione dei due attaccanti meno utilizzati con nomi molto più giovani e avvenenenti.

Il primo colpo che l’Inter può mettere a segno per la prossima stagione è il reintegro in rosa di Sebastiano Esposito. Con l’Empoli si sta prendendo finalmente lo spazio giusto per crescere e a fine annata potrebbe riprendersi una maglia – e delle nuove chance – con i nerazzurri.

Il secondo nome che segue l’Inter è quello di Ange-Yoan Bonny, attaccante del Parma che sta facendo benissimo al suo primo anno in Serie A e può diventare un colpo sorprendente per l’attacco dei nerazzurri. Arriverebbero al posto di Arnautovic e Correa.

Obiettivo David, solo se va via Thuram

Il terzo colpo che l’Inter vuole mettere a segno è l’innesto di Jonathan David, forse primo per importanza. L’attaccante canadese sta dimostrando di essere un profilo di altissimo livello e può essere un colpo da 90 per la società.

Ma l’ostacolo più grande è legato a Thuram. Ovviamente l’Inter è felicissima del francese e affonderebbe il colpo per il canadese del Lille solo se dovesse cedere l’ex Borussia Monchengladbach.