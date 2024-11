Juventus, scoppia il caso Vlahovic: decisa la cessione

Dusan Vlahovic alla Juventus è diventato un caso: l’attaccante serbo è continuamente sotto accusa e ora si torna a parlare di cessione.

I bianconeri hanno avviato un nuovo ciclo e intendono renderlo indimenticabile. Con Thiago Motta la situazione sta migliorando di settimana in settimana ma ci sono ancora dei difetti da sistemare che sono il duro lavoro e a lungo termine possono diventare dei pregi e portare grandi soddisfazioni. La situazione in casa Juve è da tenere sotto controllo perché gli obiettivi sono molto importanti e non raggiungerli sarebbe poi difficile da digerire.

Le ultime notizie di casa Juventus riguardano anche il futuro di Dusan Vlahovic: il serbo può lasciare i bianconeri a giugno.

Calciomercato Juventus, addio a Vlahovic: scoppia il caso

Dusan Vlahovic sta diventando uno dei problemi della Juventus di questa nuova stagione e va risolto il prima possibile. Anche nel derby contro il Torino è stato poco positivo il suo impatto con la gara e non è riuscito a incidere minimamente a livello realizzativo.

Il suo impatto con questa stagione è sembrato positivo e va bene soprattutto in Champions League ma in Serie A sta diventando sempre più problematico e meno importante.

Secondo le ultime notizie di mercato, il futuro di Dusan Vlahovic può cambiare alla fine della stagione: scoppia il caso.

Accuse pesanti a Vlahovic: i tifosi vogliono la cessione

Al termine di Juventus-Torino, Dusan Vlahovic è finito sotto accusa dopo un’altra prestazione sottotono che non è minimamente piaciuta ai tifosi e agli addetti ai lavori che hanno pesantemente criticato il suo modo di scendere in campo.

Vlahovic ha pubblicato delle foto in bianco e nero sui suoi profili social per dimostrare il suo amore verso la Juventus e per mandare il messaggio “Torino è bianconera” ma i commenti sotto al suo post non sono stati positivi nei suoi confronti. I tifosi della Juventus hanno criticato pesantemente il serbo e in molti casi hanno anche chiesto la sua cessione.

Vlahovic non incide, non riesce a essere determinante e per questo ora rischia anche il posto da titolare se a gennaio la Juve dovesse comprare un nuovo attaccante.

Vlahovic lascia la Juve? Le cifre dell’addio

Vlahovic è un peso per la Juventus, o almeno per i sui tifosi. Thiago Motta ha fiducia nel serbo e vuole fare in modo che possa sbloccarsi totalmente e fare il bene della Juve ma pian piano potrebbe perdere il posto da titolare ai danni di un nuovo attaccante che arriverà.

La Juventus può cederlo in estate ma chiede non meno di 70 milioni e il rinnvovo sembra ormai una chimera perché chiede tantissimo e non intende spalmare i 12 milioni di euro di ingaggio.