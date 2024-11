Juventus: scelta fatta sul vice-Vlahovic, sfida in Premier

La Juventus va a caccia di un nuovo innesto in avanti e a gennaio, Cristiano Giuntoli, si prepara a piazzare il colpo in attacco.

Il calciomercato dei bianconeri vede protagonista ancora una volta il colpo in attacco, per il sostituto di Vlahovic che sì, convince, ma non totalmente. I bianconeri, causa situazione Milik, si tengono pronti all’alternativa, qualora venisse fuori l’occasione di mercato legata al ruolo di punta centrale.

Non basta più il solo bomber polacco che, fino a questo momento, non ha potuto dare il suo contributo alla causa Juventus. Dopo un buon inizio che permise alla Juve di prelevarlo dal Marsiglia riportandolo in Serie A dopo il trascorso al Napoli, non ha mai potuto incidere veramente. Con Thiago Motta ancora zero possibilità di mettersi in mostra, pure sui campi di allenamento. E allora ecco che emerge la possibilità di piazzare il colpo in attacco.

Calciomercato Juventus: scelta fatta sul vice-Vlahovic

La Juventus ha fatto una scelta: a gennaio si punterà ad un’alternativa per Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo fino a questo momento non ha convinto a pieni voti, ponendo così la Juventus di fronte all’interrogativo del se basta o meno, appunto, il solo attaccante ex Fiorentina.

Nelle intenzioni di Giuntoli c’è quella di completare il reparto offensivo dei bianconeri, dando a Thiago Motta una valida alternativa. Se si seguirà la linea che porta a Jonathan David, calciatore che non vorrà cedere il Lille già a gennaio, toccherà pazientare e aspettare giugno, nell’opzione che comunque intriga la Juventus, per l’affare a costo zero.

Altrimenti c’è quella immediata, nella possibilità di riportare in Italia e alla coorte di Thiago Motta, l’ex centravanti del Bologna e in uscita dal Manchester United, Joshua Zirkzee.

Zirkzee o David: la Juve prende una decisione

Dandosi battaglia ai club di Premier League, che vogliono David a costo zero, potrebbe essere asta aperta tra Juventus e club inglesi. Così come quella che potrebbe nascere con Milan e Inter. Questo, quanto riguarda la notizia riportata da Tuttosport che spiega e svela l’interesse concreto della Juventus per Jonathan David, ma soltanto a zero e a fine stagione, considerando che per gennaio, il club francese chiede tanto, nonostante la situazione senza rinnovo per il canadese. Se si dovrà operare a gennaio, invece, tutte le strade portano a Zirkzee.

Ultime Juventus: con o senza Vlahovic? Le ipotesi per l’attacco

Da capire poi se l’arrivo di uno dei due attaccanti, obbligherà o meno la Juventus a cedere Dusan Vlahovic, che potrebbe essere escluso dal progetto bianconero. Sulle tracce di Vlahovic, in ogni caso, resta alto l’interesse di Arsenal e proprio Manchester United, che sostituirebbe così Zirkzee, con un altro colpo dalla Serie A.